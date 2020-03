I messaggi che si eliminano automaticamente su WhatsApp sono ormai al centro delle discussioni in merito alla famosa applicazione di messaggistica da ormai diverso tempo, tanto da diventare la prossima funzione più attesa dopo l'arrivo della modalità scura su iOS e Android. Avvistata ormai diversi mesi fa, la novità era stata inizialmente rilasciata all'interno di una delle versioni beta dell'app, salvo poi essere ridimensionata ai soli gruppi quando gli sviluppatori avevano rimosso ogni riferimento alla possibilità di usarla nelle chat private. Nell'ultima beta 2.20.84 , però, WhatsApp ha fatto marcia indietro e ha introdotto nuovamente i messaggi che si autodistruggono anche nelle chat singole.

Lo sottolinea ancora una volta il portale WABetaInfo, specializzato nello scovare queste novità all'interno del codice delle versioni preliminari dell'applicazione di messaggistica. A quanto pare gli sviluppatori avevano inizialmente pensato di relegare la funzione di eliminazione automatica dei messaggi ai soli gruppi, proponendola come soluzione per ripulire i grandi gruppi dai messaggi ormai obsoleti. La funzione doveva quindi essere attivata dall'amministratore che aveva la possibilità di scegliere dopo quanto tempo i messaggi venivano eliminati: un'ora, un giorno, una settimana, un mese o un anno.

Con l'ultimo aggiornamento della versione beta, invece, WhatsApp sembra aver ampliato la possibilità di usare questa funzione a tutte le chat, anche quelle singole tra due persone. Per attivare questa funzione basterà entrare nelle impostazioni della singola conversazione e selezionare l'opzione "Elimina messaggi", dalla quale sarà possibile selezionare la tempistica di eliminazione preferita. Ovviamente si tratta di una funzione ancora in forma beta: non troverete questa opzione delle vostre applicazioni e probabilmente sarà così per diverso tempo. La presenza di queste novità nelle versioni beta dell'app non indica un imminente arrivo, ma solo l'interesse degli sviluppatori nel rilasciare la funzione.