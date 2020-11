Dopo le auto elettriche, l'impresa spaziale e i tunnel sotterranei, Elon Musk ha iniziato a produrre Tequila. Lo ha annunciato lo stesso miliardario svelando al mondo la sua ultima trovata: una edizione limitata del particolare liquore caratterizzata dal brand della sua azienda di auto elettriche, ovvero Tesla.

Battezzato senza troppa fantasia Tesla Tequila, il superalcolico è pensato come un prodotto di lusso, esattamente come i veicoli di fascia alta del marchio statunitense. Stando alla descrizione riportata sul sito allestito per la vendita, il distillato è invecchiato in botti di rovere francese e caratterizzato da un profumo di frutta secca, un leggero aroma di vaniglia con un finale equilibrato di pepe alla cannella.

La tequila di lusso non è il primo esperimento di marketing bizzarro lanciato dal patron di Tesla, le cui trovate pubblicitarie sono spesso coronate dal successo. Nel 2018 infatti il miliardario aveva immesso sul mercato un lanciafiamme con il marchio della sua azienda di tunnel sotterranei, ovvero The Boring Company; le vendite erano andate molto bene, probabilmente anche grazie al limitato numero di unità messe in commercio.

Qualcosa di simile è già successo con la Tesla Tequila: una bottiglia da 75 cl del distillato costa ben 250 dollari, ma le scorte sul sito di ecommerce del gruppo sono già andate esaurite. Il fatto che si trattasse di una edizione limitata ha sicuramente aiutato, così come il prestigio che il marchio ha ormai acquisito presso i clienti. Oltre ad avere disponibilità economiche superiori alla media, i proprietari delle auto elettriche Tesla si considerano membri di un gruppo elitario, tanto che alcuni amano ostentare la propria affiliazione al marchio online e offline. Non sorprenderebbe se Musk avesse voluto puntare proprio su questo aspetto per vendere il suo nuovo prodotto tempo di record.