I sistemi di moderazione dei contenuti sono tra gli elementi più cruciali e importanti delle piattaforme social, e quando non funzionano o lo fanno in modo imperscrutabile rischiano di dare adito a fenomeni preoccupanti. È quello che alcuni utenti neri stanno denunciando a proposito di TikTok, che stando alle testimonianze raccolte da Buzzfeed nel corso dei mesi ha sospeso diversi profili — temporaneamente o in modo permanente — con motivazioni che risultano pretestuose o frutto di fraintendimenti anche a una analisi poco approfondita.

È successo al ventiduenne Cahleb E. Derry, bersagliato da insulti razzisti dopo aver pubblicato un contenuto comico sulle differenze culturali tra bianchi e neri che in realtà era stato apprezzato da centinaia di migliaia di utenti. Gli algoritmi di TikTok hanno proposto la clip anche al di fuori della cerchia dei seguaci del giovane, attirando l'attenzione di razzisti e suprematisti che si sono riversati sul suo profilo per insultarlo e minacciarlo. Stando alla ricostruzione del giovane è possibile che questo nuovo pubblico abbia segnalato in massa il video provocando il blocco dell'account. Il ragazzo, non spiegandosi come abbia potuto finire bloccato al posto dei suoi aggressori, ha chiesto al social di rivedere la sua posizione, ma i moderatori hanno confermato il blocco.

Alla coetanea Minnie Parks è accaduto qualcosa di simile: la ragazza parla spesso sul suo profilo di disuguaglianze e ingiustizie a sfondo etnico, e attira per questo numerosi commenti e minacce da parte di suprematisti e razzisti. Nelle ultime settimane la ragazza ha utilizzato TikTok per affrontare direttamente quest'ultimo problema, denunciando le aggressioni verbali subite sulla piattaforma; TikTok le ha però bloccato il profilo per comportamento violento. In questo caso non è chiaro se i moderatori abbiano agito sempre sulla base delle segnalazioni di utenti ideologicamente scagliati contro la ragazza, o se abbiano frainteso la denuncia delle minacce ricevute confondendola con minacce vere e proprie; l'account della ragazza è stato però sbloccato dopo la richiesta di appello.

Quale che sia la situazione, entrambi i creator denunciano di essere stati puniti dalla piattaforma indirettamente sulla base del colore della loro pelle. Le storie raccolte da Buzzfeed non si limitano a due, e l'articolo ha raccolto la reazione dell'azienda che si dice "impegnata a far sì che le regole interne all'app e il modo in cui vengono applicate siano giusti ed equi". Per gli utenti coinvolti (e non solo) il gruppo non sta però facendo abbastanza, nonostante l'istituzione di un fondo dedicato espressamente dedicato ai creator neri: "È come se all'esterno TikTok voglia mostrare a tutti i costi di supportarci e sostenerci", ha dichiarato a Buzzfeed Siete White — un'altra ragazza di 22 anni punita dal social; "All'interno però si intravede un problema di fondo nel modo in cui vengono moderati i contenuti, che punisce l'attività di neri, indigeni e persone di colore e consente invece al materiale tossico di proliferare indisturbato".