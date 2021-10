TikTok ha bannato Fabiola Baglieri, la Kendall Jenner italiana da 7 milioni di follower L’account di Fabiola Baglieri, una delle italiane più seguite su TikTok, è stata bannata permanentemente dalla piattaforma cinese. Le motivazioni, come spesso accade in questi casi, non ci sono. “Tutto quello che ho costruito con i miei sforzi è stato distrutto davanti ai miei occhi” ha scritto su Instagram.

A cura di Marco Paretti

TikTok ha rimosso in maniera permanente il profilo da più di 7 milioni di follower di Fabiola Baglieri, la tiktoker italiana famosa in tutto il mondo che nel corso degli ultimi mesi era diventata virale grazie alle sue incredibili trasformazioni e per il suo essere stata definita la sosia italiana di Kendall Jenner. Nei filmati pubblicati sul social, infatti, la 18enne si mostrava dapprima struccata e con caratteristiche del volto volutamente imbruttite (monociglio, occhiaie e sopracciglia molto folte) per poi trasformarsi nella sua versione reale, truccata e molto simile, appunto, a Kendall Jenner. Nella giornata di ieri, però, il suo profilo è stato improvvisamente chiuso da TikTok.

"Tutto quello che ho costruito con i miei sforzi è stato distrutto davanti ai miei occhi" ha scritto la giovane tiktoker su Instagram. "Mi chiedo perché a me. Quattro fottuti mesi che si sbriciolano così. Scusate se non avrete mie notizie per un po’, vi amo sempre". Non è chiaro il motivo della sospensione, che, come spesso accade con TikTok, fa riferimento a un motivo "standard": violazioni ripetute delle linee guida. Una versione che Fabiola nega, dicendo di non aver mai violato le regole della piattaforma. Intanto la tiktoker ha ripreso a pubblicare sul suo secondo profilo, dove scrive: "TikTok ha bannato il mio primo account e non riesco ancora a respirare, ma sapete come vanno le cose a volte… Devi solo alzarti e combattere".

Nel frattempo i suoi follower, che al momento del blocco ammontavano a più di 7 milioni su TikTok, hanno iniziato a inviare messaggi di protesta alla piattaforma, chiedendo di sbloccare la creator. "L'avete bloccata senza motivo" scrive uno di loro. "Dovete migliorare la sezione per i report, perché gli hater vogliono sempre spegnere la luce di qualcuno". Quello dei blocchi improvvisi degli account è un problema che la piattaforma ha da tempo e che continua a colpire anche i creator più grandi, che ormai su TikTok lavorano a tempo pieno. Fabiola era persino riuscita a realizzare una partnership con Jason Derulo. Nell'ultimo mese anche un'altra tiktoker, Martina Miticocchio, è stata bloccata dalla piattaforma senza un motivo apparente.