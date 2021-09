TikTok limita l’uso ai bambini: in Cina potranno usarlo per 40 minuti al giorno L’iniziativa è stata comunicata in queste ore dai gestori della piattaforma, e prevede che l’app venga utilizzata solamente dalle 6 del mattino alle 10 di sera. I nuovi limiti imposti per i più piccoli si rifanno a linee guida precise che il governo di Pechino ha imposto nell’utilizzo dei videogiochi per i minori.

A cura di Lorenzo Longhitano

La piattaforma di condivisione video TikTok è diventata un vera e propria colonna dell'intrattenimento online di giovani e giovanissimi, con le conseguenti preoccupazioni che un fenomeno simile porta inevitabilmente con sé presso i genitori e le generazioni più adulte. È per venire incontro a questi timori che in Cina lo sviluppatore ByteDance ha imposto un limite all'utilizzo dell'app per i più piccoli: questa categoria di utenti potrà collegarsi all'app per non più di 40 minuti al giorno, e solo dalle 6 del mattino alle 10 di sera.

I limiti cinesi

L'iniziativa è stata comunicata in queste ore ma non è l'unica nel suo genere in Cina. I nuovi limiti imposti per i più piccoli si rifanno infatti a linee guida precise che il governo di Pechino ha imposto nell'utilizzo dei videogiochi per i minori: la versione più recente delle normative in vigore in Cina prevede che ragazze e ragazzi sotto i 18 anni possano dedicarsi ai videogiochi solamente per un'ora al giorno, solamente dalle 20 alle 21 e solamente il venerdì, nei weekend e nelle festività – in un tentativo di limitare più in generale il tempo speso online. La posizione del governo è che più giovani vadano tutelati limitando la loro esposizione a Internet e ai videogiochi – definiti come un "oppio spirituale"; i limiti ideati da ByteDance per la sua app nei confini cinesi riflettono questa filosofia.

Gli utenti colpiti

Gli utenti nei territori esterni a quello cinese non subiranno limitazioni di sorta: l'iniziativa coinvolge solamente Douyin, ovvero la versione cinese di TikTok che viene gestita in parallelo ma separatamente rispetto a quella attiva nel resto del mondo. La platea che subirà le restrizioni annunciate del resto non potrebbe neppure utilizzare l'app in buona parte del resto del mondo: gli utenti colpiti sono infatti quelli con meno di 14 anni, che negli Stati Uniti e in Europa i gestori stanno tentando di tenere direttamente fuori dall'app. Il problema, come avviene in occidente, è assicurarsi che i piccoli utenti non dichiarino il falso in merito alla loro età: le misure adottate da ByteDance si attivano all'interno dell'app sulla base di questo elemento, motivo per cui il governo cinese sta spingendo affinché le registrazioni a questi servizi vengano effettuate sulla base di dati come identità e numeri di telefono verificabili.