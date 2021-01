Quella di oggi, 4 gennaio 2021 è stata una mattinata da dimenticare per molti utenti dell'operatore telefonico TIM. Le linee telefoniche e Internet degli utenti legati all'azienda tricolore infatti sono risultate inutilizzabili per diverse ore in molte zone d'Italia, e soltanto negli ultimi minuti della mattinata sono tornate agibili. Il disservizio ha interessato centinaia di migliaia di persone, e stando a una nota diffusa dall'operatore si sarebbe originato da un guasto elettrico.

Nella nota si parla di "disservizio ai sistemi di alimentazione elettrica in una centrale telefonica di Milano" che, verificatosi nel corso della notte, ha provocato lo spegnimento di alcune delle apparecchiature dell'azienda. Le tempistiche combaciano con quelle riportate dalle segnalazioni online e soprattutto dal portale Downdetector, sul quale hanno iniziato a riversarsi gli utenti già dalle 5 del mattino. La quantità di segnalazioni è andata aumentando nelle successive ore della mattinata, probabilmente in relazione al numero di utenti dell'operatore che, svegliatisi, si sono resi conto che qualcosa nelle connessioni Internet e telefoniche non stava funzionando: in totale, ha affermato l'azienda, il problema ha riguardato complessivamente 300.000 clienti.

Nella ricostruzione fornita da TIM viene chiarito che i tecnici si sono messi al lavoro fin da subito ripristinando l'alimentazione ai sistemi colpiti, provvedendo a reinstradare "la rete mobile e parte delle linee della clientela business" colpite. Quel che non viene chiarito è come sia stato possibile che un guasto elettrico localizzato abbia provocato disservizi segnalati da tutta Italia: è possibile che le apparecchiature spentesi rappresentassero snodi vitali per il funzionamento della rete dell'operatore, oppure che i disagi siano stati provocati dal tentativo di reinstradare la parte di rete disattivata su altri canali finiti poi in sovraccarico.

Di seguito la nota diffusa dall'operatore nelle scorse ore: