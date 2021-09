Tutto quello che c’è da sapere su Al Cubo, la Stagione 8 di Fortnite L’isola di Fortnite è minacciata da un nuovo, grave pericolo: Kevin il cubo e il suo temibile esercito senziente. Questo è il concept di “Al Cubo”, l’inedita Stagione 8 del Capitolo 2 di Fortnite, che avrà termine il prossimo 5 dicembre. Questo vuol dire tante novità da scoprire per la community di gioco.

A cura di Lorena Rao

Dopo Operazione: Cieli di fuoco, evento che ha segnato la conclusione dell'invasione aliena della Stagione 7, l'isola di Fortnite è minacciata da un nuovo, grave pericolo: Kevin il cubo e il suo temibile esercito senziente. Questo è il concept di "Al Cubo", l'inedita Stagione 8 del Capitolo 2 di Fortnite, che avrà termine il prossimo 5 dicembre. Questo vuol dire tante novità da scoprire per la community di gioco.

Le armi della Stagione 8

Adesso il mondo di Fortnite appare oscuro, malvagio, dominato da creature mostruose. Del resto, l'esercito di cubi non sta solo diffondendo la contaminazione, ma sta spargendo dei portali per il ViceVerso, chiamate per l'appunto "Anomalie del ViceVerso". In queste zone misteriose, la gravità è ridotta, l'aria è ostile alle costruzioni e il territorio è difeso dai Mostri del Cubo. Sconfiggerli sarà la chiave per ottenere armi del ViceVerso, ma anche componenti per la creazione e il potenziamento delle suddette armi. Tra queste vi sono il Fucile ViceVerso e la Mitragliatrice ViceVerso, che infliggono danni bonus quando raggiungono il superpotenziamento. In altre parole, il surriscaldamento non è più da intendersi come un limite. Tornano anche armi storiche di Fortnite, come il Fucile di precisione automatico e la Fiocina. In generale, per potenziare le armi occorrono viti e bulloni, che si possono trovare disseminati in giro per l'isola.

Incarichi di gruppo

Attenzione comunque ai cubi che gravitano attorno alla Nave madre distrutta. Questi non solo hanno un effetto immediato sull'ambiente circostante, ma a seconda del colore possono avere ulteriori poteri. In particolare, vi è un cubo dorato che è bene tenere d'occhio. In generale, la situazione nell'isola è talmente grave che è richiesta la massima collaborazione: in Al Cubo, sarà fondamentale la donazione di lingotti per la costruzione di torrette difensive. In futuro, si potrà decidere insieme ai compagni quali nuove armi sviluppare, quali tirare fuori dal magazzino e altro ancora. Anche gli incarichi diventano di gruppo, grazie alle Schede Punti possedute da ogni abitante dell'isola. Portando a termine queste missioni, si otterranno delle ricompense, condivise tra tutti i membri del gruppo. È consigliabile avere quanti più compagni di loop è possibile, così da completare il maggior numero di incarichi.

Pass Battaglia della Stagione 8

Annunciato già il Pass Battaglia di Al Cubo. È disponibile al prezzo di 950 V-Buck. Le missioni contenute al suo interno consentono di guadagnare fino 1500 V-Buck. Passando invece alle skin, si menzionano quelle di Carnage, ispirata al film "Venom – La Furia di Carnage", di J.B. Scimpanski, di Cartonno e infine di Fabio Foltachioma. Spazio anche alla creatività, perché sbloccando la skin di Cartonno, si possono raccogliere inchiostri arcobaleno e bottiglie colorate che permettono di colorare la Stagione seguendo la propria fantasia. Il resto delle informazioni di Al Cubo è disponibile sul blog ufficiale di Epic Games.