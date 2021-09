Astronavi, esplosioni e il ritorno di Kevin il cubo: ecco come è finita la Stagione 7 di Fortnite L’evento finale della Stagione 7 di Fortnite, ambientato all’interno della Nave madre, consiste nel portare a termine una missione diretta da Slone, per fermare gli alieni dal fare il loro più grande rapimento. Ed è avanzando tra i corridoi della Nave madre, tra esplosioni e conti alla rovescia sul proprio zaino, che si scopre a chi si riferisce il dottore: Kevin il cubo.

A cura di Lorena Rao

Operazione: Cieli di Fuoco segna ufficialmente la fine della Stagione 7 "Invasione", per inaugurare un nuovo capitolo narrativo dell'universo Fortnite. L'evento finale, ambientato all'interno della Nave madre, consiste nel portare a termine una missione diretta da Slone, per fermare gli alieni dal fare il loro più grande rapimento. Ed è avanzando tra i corridoi della Nave madre, tra esplosioni e conti alla rovescia sul proprio zaino, che si scopre a chi si riferisce il dottore: Kevin il cubo. Il misterioso personaggio, apparso già nel 2018, fa il suo ritorno in grande stile, perché sarà protagonista, o meglio, antagonista della Stagione 8.

Epic Games ha già rilasciato un trailer in merito, mostrando l'isola di Fortnite dilaniata – come qualsiasi disaster movie che si rispetti – dall'esercito di cubi comandato da Kevin. Non solo, nel trailer è possibile vedere un ulteriore riferimento al personaggio de La Fondazione, ancora avvolto dal mistero. Tutto ciò dimostra la capacità di Epic Games di dare profondità al tessuto narrativo di Fortnite, ormai caratterizzato da personaggi chiave e imprevedibili risvolti. Non resta che attendere la conclusione del conto alla rovescia, avviatosi al termine di Operazione: Cieli di fuoco, per scoprire nel dettaglio tutte le novità portate dalla Stagione 8 del Capitolo 2, al momento nota col nome inglese "Cubed". Un chiaro riferimento al ruolo decisivo svolto da Kevin.

Ad ogni modo, è già possibile avere le prime informazioni sul nuovo Pass Battaglia. Sarà disponibile al prezzo di 950 V-buck e metterà a disposizione una serie di sfide che permetterà di guadagnare 1.500 V-Buck. Riguardo alle skin incluse nel pacchetto, si menzionano quella di Carnage, ispirata al film "Venom – La Furia di Carnage", di J.B. Scimpanski, di Cartonno e infine di Fabio Foltachioma. La Stagione 8 avrà inizio oggi 13 settembre e durerà fino al 5 dicembre prossimo. Ulteriori dettagli verranno rilasciati sul blog ufficiale di Epic Games, ma come ha insegnato Fortnite nel corso degli anni, la sorpresa resta la sua arma più potente.