Call of Duty: Black Ops Cold War e il battle royale Call of Duty Warzone ospiteranno a breve l'attesa Stagione 2. Il suo arrivo è previsto il prossimo 25 febbraio su tutte le piattaforme, vale a dire PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Lo ha annunciato Activision tramite un trailer con sequenze in cinematica. La Stagione 2 porta all'interno dei due titoli sparatutto diversi contenuti, aggiungendo nuovi operatori, nuove armi, mappe multiplayer e un'inedita modalità Zombi. Di seguito i dettagli su ciascun elemento.

Partendo dagli operatori, la Stagione 2 porta in Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone ben quattro nuovi personaggi. Il primo è Naga, che oltre a essere uno dei primi protagonisti del trailer, è uno spietato contrabbandiere di droga e di armi. A lui si aggiungono Maxis, che per la prima volta sarà resa giocabile come operatore al di fuori delle modalità Zombi; Wolf, cecchino d'élite della Delta Force; Rivas, esperta nella guerriglia tattica. Questi ultimi tre fanno parte della squadra NATO comandata dall'iconico Frank Woods.

Sono in totale sei le nuove armi in arrivo con la Stagione 2. Nello specifico: il fucile d'assalto FARA 83, il mitra LC10, il machete, l'E-Tool come arma secondaria, la balestra R1 Shadowrunner e infine il fucile da cecchino ZRG 20mm. Alcune di queste armi saranno ottenibili acquistando l'apposito pacchetto, o superando le sfide correlate nel gioco. Di seguito invece le nuove quattro mappe multiplayer, ossia Apocalypse (6v6), Golova (Multi-Team), Mansion (2v2, 3v3) e Miami Strike (6v6).

Tra i contenuti più corposi della Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone c'è la nuova modalità Zombi, presentata da Activision come "titanica". Pare infatti che la sopravvivenza contro l'Etere Oscuro si sposterà nel cuore della Russia e vedrà team composti da quattro membri fronteggiare degli esperimenti mortali. Questi e altri dettagli sono disponibili sul blog ufficiale di Call of Duty.