Il futuro presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha aperto in questi minuti un nuovo account Twitter: si chiama @PresElectBiden ed è un account transitorio che dopo l'insediamento del 20 gennaio diventerà l'account presidenziale ufficiale sul social network. Al momento in effetti il profilo ufficiale @POTUS è ancora occupato dall'attuale inquilino della Casa Bianca — il presidente uscente Donald Trump; dopo il giuramento del successore però i gestori di Twitter effettueranno un passaggio di consegne che riguarderà anche altri profili legati a membri e istituzioni del governo.

Lo scopo della pagina temporanea

Biden in realtà ha già da tempo un suo profilo personale su Twitter; quella che ha appena aperto si può considerare una pagina di transizione che cambierà nome tra 5 giorni. Chi vi si iscrive come follower, mercoledì prossimo diventerà automaticamente anche follower dell'account @POTUS che per il momento è in mano a Trump. La soluzione è stata adottata come compromesso per fare in modo che il futuro presidente degli Stati Uniti non apra il suo mandato con un conteggio di zero seguaci — dal momento che lo stesso social network aveva stabilito giorni fa che il cambio al vertice avrebbe dovuto comportare un azzeramento dei follower.

Le altre pagine coinvolte

Quella del presidente eletto Joe Biden non è l'unica pagina che subirà una trasformazione a partire dal 20 gennaio. L'account @Transition46 del team che gestisce la transizione tra le due presidenze erediterà l'account ufficiale della Casa Bianca, @WhiteHouse; il profilo istituzionale della senatrice Kamala Harris, @SenKamalaHarris, diventerà quello riservato al vicepresidente, @VP; quello di Jill Biden, moglie del presidente eletto, è stato appena aperto con l'handle @FLOTUSBiden e diventerà quello dedicato alla First Lady, @FLOTUS; lo stesso avverrà con la futura portavoce Jen Psaki, che al momento ha aperto il profilo @PressSecPsaki che presto diventerà ufficiale @PressSec.

Una novità assoluta è rappresentata dal profilo del Second Gentleman, il consorte della vicepresidente Kamala Harris, Douglas Emhoff: twitterà dall'handle @SecondGentleman che, in mancanza di un precedente proprietario, gli è già stato assegnato.