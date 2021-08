Un caricabatterie universale per tutti gli smartphone, l’UE ha una legge pronta L’iniziativa contribuirebbe rendere questi accessori intercambiabili tra loro, con l’obbiettivo finale di ridurre il quantitativo di unità prodotte e — di conseguenza — il numero di unità che ogni anno finiscono in discarica perché non compatibili con i nuovi dispositivi acquistati dai cittadini UE.

È da tempo ormai che in seno all'Unione Europea si discute della possibilità di forzare i produttori di smartphone e apparecchi elettronici a utilizzare un'unica tipologia di caricabatterie per i loro dispositivi. L'iniziativa contribuirebbe rendere questi accessori intercambiabili tra loro, con l'obbiettivo finale di ridurre il quantitativo di unità prodotte e — di conseguenza — il numero di unità che ogni anno finiscono in discarica perché non compatibili con i nuovi dispositivi acquistati dai cittadini UE. Ora però sembra che sia in arrivo una proposta di legge in merito: lo ha anticipato l'agenzia Reuters, secondo le cui fonti il testo dovrebbe essere votato già il mese prossimo, a settembre.

Al momento le politiche relative all'adozione di caricabatterie da parte dei produttori sono il frutto di una intesa non vincolante, che ha comunque portato a una situazione migliore rispetto a quella in essere fino a pochi anni fa — con connettori di numerosi tipi saldati direttamente agli alimentatori. Oggi i principali cavi per la ricarica dei dispositivi elettronici — USB-C per la maggior parte dei prodotti degli smartphone, micro USB per i gadget più datati e Lightning per i telefoni Apple — si possono sganciare dai blocchi di alimentazione rendendo più semplice conservare per altri scopi un accessorio comprato per un determinato dispositivo. Con la proposta in arrivo l'UE potrebbe forzare i produttori a compiere un ultimo passo nella direzione di un vero caricatore universale.

Apple si è già in passato espressa contrariamente a una mossa simile, che stando ai suoi portavoce limiterebbe il progresso nel settore senza risolvere il problema dell'inquinamento dei caricabatteri in discarica. Non è ancora chiaro però se la proposta andrà a toccare veramente lo standard Lightning che per il momento viene utilizzato a bordo degli iPhone: il testo provvisorio del provvedimento non è stato ancora reso noto e potrebbe riferirsi solamente all'attacco presente sui blocchi di alimentazione — lasciando ai produttori maggiore scelta per quel che riguarda i connettori da utilizzare su telefoni, computer e altri dispositivi.