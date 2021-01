In questi giorni milioni di utenti in tutto il mondo stanno scoprendo l'app di messaggistica Telegram, un'alternativa più che valida a WhatsApp che promette di non avere interesse a mettere le mani sui dati degli utenti a scopo inserzionistico e commerciale. La piattaforma esiste da anni e incidentalmente vanta numerose caratteristiche che su WhatsApp ancora non hanno debuttato, ma tra chi vi si sta avvicinando per la prima volta c'è chi si lamenta di una sua fastidiosa caratteristica: l'arrivo di una notifica ogni volta che un nuovo contatto presente in rubrica installa e si iscrive a Telegram.

Come silenziare le notifiche Un nuovo contatto si è unito a Telegram sullo smartphone

Il fenomeno non è nuovo ma può risultare fastidioso, soprattutto in un periodo come questo in cui le persone che stanno scoprendo Telegram sono numerose. Fortunatamente la procedura da seguire per silenziare tutte le notifiche sui nuovi contatti iscritti è semplice. All'interno della finestra principale dell'app basta toccare il tasto del menù a scomparsa, contraddistinto dalle tre righe orizzontali e posizionato in alto a sinistra. Tra le voci che appaiono nel pannello basta raggiungere le Impostazioni e poi cercare la sezione relativa a Notifiche e suoni. Qui l'interruttore da disattivare risponde al nome Un contatto si è unito a Telegram ed è posizionato nella scheda Eventi.

Come eliminare la notifica dalle conversazioni

Il sistema libera gli utenti dalla fastidiosa notifica che fa suonare e vibrare il telefono per eventi tutto sommato trascurabili, ma non si occupa purtroppo di un altro aspetto: l'apertura automatica di nuove conversazioni nella lista delle chat dell'app. In effetti ogni volta che un nuovo contatto installa Telegram, l'app genera in automatico una nuova chat che contiene il medesimo messaggio: questo contatto si è unito a Telegram. Sfortunatamente l'unico modo per liberarsi di questi elementi è cancellarli uno a uno dalla lista, tenendo premuto sulla conversazione e poi sul simbolo del cestino nella barra degli strumenti che compare in alto.