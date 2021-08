Gioca ai videogiochi durante un temporale e viene fulminato attraverso il controller Per fortuna si è trattato solo di un grande spavento e l’uomo è stato in grado di chiamare i soccorsi. Quando è stato raggiunto dal personale medico, le visite non hanno segnalato nulla di preoccupante, tant’è che non è stato necessario alcun ricovero presso la struttura ospedaliera locale.

A cura di Lorena Rao

La sera di sabato scorso, un uomo della contea di Robertson, in Tennessee, ha preso la scossa di un fulmine caduto vicino casa durante un temporale. L'ha presa tramite il controller con il quale stava giocando ai videogiochi. L'uomo è stato fulminato ma, malgrado tutto, è riuscito a chiamare i servizi di emergenza per chiedere assistenza. "Josh Rice, il vicedirettore dei servizi medici di emergenza della contea di Robertson, ha dichiarato a News 2 che i medici hanno risposto intorno alle 21:15 di sabato alla chiamata di un uomo colpito da un fulmine a Greenbrier. Quando le squadre sono arrivate, hanno affermato di aver determinato che la casa è stata colpita o che il fulmine è caduto nelle vicinanze e che l'uomo ha subito uno shock attraverso un controller per videogiochi", questo è quanto riporta il portale WKRN, citato anche da Kotaku.

Per fortuna si è trattato solo di un grande spavento. Come detto prima, l'uomo è stato in grado di chiamare i soccorsi. Quando è stato raggiunto dal personale medico, le visite non hanno segnalato nulla di preoccupante, tant'è che non è stato necessario alcun ricovero presso la struttura ospedaliera locale.

Tuttavia, non è la prima volta che accadono cose del genere: l'anno scorso Karma, un giocatore professionista di Rocket League, stava giocando a una partita durante un temporale quando ha preso la scossa attraverso un controller per videogiochi cablato. Anche in questo caso nulla di grave: giusto il controller rotto e alcune bruciature sulle mani. Lo stesso redattore di Kotaku che ha riportato la notizia, Luke Plunkett, ha vissuto un'esperienza simile: sempre durante un temporale, nel pieno di una partita a GTA: San Andreas sulla PlayStation 2, un fulmine caduto vicino casa ha rotto la TV. Queste esperienze, per quanto non gravi, dimostrano che è meglio rinunciare alle proprie partite ai videogiochi, se c'è un temporale nelle vicinanze.