La piattaforma di messaggistica WhatsApp è utilizzata da miliardi di persone in tutto il mondo, e modificarne l'aspetto estetico è sempre una sfida per gli sviluppatori. Da una parte rinnovare il look dell'app può aiutare ad attirare ancora più utenti, ma dall'altra effettuare modifiche troppo radicali può provocare malcontento in chi è abituato all'esperienza d'uso corrente. È probabilmente per quest'ultima ragione che i prossimi aggiornamenti di WhatsApp portano in dote un cambiamento marginale relativo però a uno degli elementi più significativi dell'interfaccia grafica della piattaforma: le bolle delle conversazioni che contengono i messaggi inviati e ricevuti.

Le nuove bolle delle chat su WhatsApp

La novità l'ha intercettata WABetaInfo recentemente, in una delle versioni preliminari per il momento destinata agli utenti Android: si tratta di riquadri delle chat dagli angoli ancora più smussati di quanto in uso finora, che renderanno questi elementi più tondeggianti e piacevoli da guardare. Fino ad ora infatti le bolle che contengono i messaggi all'interno delle conversazioni sono sempre state visibilmente squadrate, con curvature dal raggio di pochi gradi ad arrotondare quelli che altrimenti sarebbero stati spigoli vivi. Dalle prossime versioni dell'app, questo ammorbidimento si farà più marcato fino a rendere gli angoli quasi tondeggianti.

Quello in arrivo non è il più radicale dei cambiamenti, ma anche le modifiche più sostanziali subite dall'app del resto non ne hanno mai stravolto l'aspetto. Dall'arrivo del tema scuro fino alla possibilità di scegliere più colori e immagini per gli sfondi – chiunque desideri un aspetto diverso per la piattaforma di messaggistica istantanea ha sempre dovuto rivolgersi a versioni non ufficiali che rischiano però di far scattare l'espulsione dal servizio.