Le ultime volte che WhatsApp ha aggiornato la lista dei dispositivi compatibili con il suo servizio è accaduto all'inizio dell'anno, tanto che in molti si aspettavano qualcosa di simile già dal 1 gennaio 2021; la data in realtà ha visto passare indenni anche i dispositivi più obsoleti, che però ora sembra abbiano i giorni contati. A riportarlo è WABetaInfo che solitamente è ben informato su quel che sta per succedere alla piattaforma di messaggistica più usata nel mondo: secondo il sito, a partire da una delle prossime versioni dell'app sarà abbandonato il supporto per iOS 9.

La notizia arriva all'improvviso, anche perché non rispecchia quanto viene affermato ancora oggi nella pagina dedicata alle domande frequenti poste dagli utenti in merito all'app. Nelle FAQ, iOS 9 risulta ancora tra le versioni supportate del sistema operativo di iPhone, ed è effettivamente inusuale che gli sviluppatori di WhatsApp abbiano deciso di non comunicare in anticipo l'abbandono a quella versione del software – anche se veramente obsoleta. D'altro canto WABetaInfo ha una storia impeccabile in fatto di anticipazioni: i gestori raccolgono le loro informazioni direttamente dalle versioni preliminari dell'app alle quali hanno accesso.

I telefoni colpiti

L'anticipazione insomma sembra verosimile, anche se fortunatamente non riguarderà un numero eccessivo di utenti. La versione del sistema operativo abbandonata infatti è rimasta installata solamente su telefoni che molto probabilmente hanno già raggiunto il termine della loro vita utile: si tratta degli iPhone 4S di Apple, che la casa di Cupertino ha messo in vendita nel lontano 2011 e che non vende più da almeno 7 anni. Stando a quanto riporta WABetaInfo, a partire dalla versione 2.21.50 di WhatsApp la piattaforma di messaggistica sarà compatibile solamente con iOS 10 e versioni successive: il software incriminato per il momento è in fase di test, ma nel corso dei prossimi giorni o settimane dovrebbe essere distribuito a tutti gli utenti, tagliando fuori quelli con un iPhone 4S ancora in mano.