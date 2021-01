La PlayStation 5 è ancora uno degli oggetti tecnologici più desiderati al mondo. Anche e soprattutto in Giappone, dove la scarsa disponibilità di console fin dal lancio, avvenuto a novembre, ha portato a una situazione difficilmente gestibile anche dalle più grandi catene, che a intervalli più o meno regolari ricevono nuove quantità di console. L'ultimo assurdo episodio è successo nella giornata di oggi, quando il grosso rivenditore Yodobashi Camera ha ricevuto un nuovo carico di PS5 che ha attirato centinaia di utenti protagonisti di un enorme assembramento all'interno del negozio.

Quello di oggi è il risultato di diversi fattori che spaziano dalla malagestione della coda a una serie di coincidenze che, messe insieme all'evidente spregiudicatezza di centinaia di persone (dopotutto la pandemia è ancora ben presente in tutto il mondo), hanno portato a una situazione assurda. Il primo elemento ad aver causato questo caos è un cambiamento nella gestione delle vendite da parte del negozio di Tokyo, che, da un sistema basato su una sorta di lotteria online (dove quindi la possibilità di acquistare questi prodotti desiderati era casuale), è passato a un sistema basato sul semplice ordine di arrivo. L'altra novità è che la catena è passata a un sistema che prevede che nel weekend un negozio a caso a Tokyo riceva nuovi stock di prodotti, in questo caso PlayStation 5. Gli utenti non possono sapere con anticipo quale, quindi solitamente le persone, prima dell'apertura, si mettono davanti ai negozi maggiori (che a quanto pare hanno probabilità più alte). Oggi è toccato ad Akihabara. Infine, quello della famosa zona di Tokyo è uno degli unici due Yodobashi a non richiedere una speciale carta di credito per acquistare i prodotti.

Questo insieme di elementi, unito al fatto che le PlayStation 5 sono arrivate proprio in questo negozio di Akihabara, ha contribuito alla generazione di un assurdo assembramento. Un caos talmente grave da aver costretto il negozio ad annullare le vendite e la polizia a disperdere la folla. D'altronde basta guardare i video pubblicati su Twitter per rendersi conto della situazione al limite del negozio: ad un certo punto la folla ha spinto così tanto verso le casse da aver danneggiato il bancone e costretto i dipendenti a retrocedere. Secondo il lavoratore che ha raccolto i numeri degli ingressi, all'interno del negozio si trovavano circa 300 persone.