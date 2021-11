Alla maratona di New York c’era un’anatra (che è anche una star di TikTok) Tra i corridori dell’ultima maratona di New York c’era anche un partecipante molto particolare: è Wrinkle the Duck, un’anatra già ben conosciuta su TikTok che ha rapito l’attenzione del pubblico con la sua corsetta barcollante.

A cura di Marco Paretti

Che la maratona di New York rappresentasse una sorta di pellegrinaggio sacro per i corridori di tutto il mondo era un fatto ormai rinomato. Che non attirasse solo umani, però, è una novità. Tra le migliaia di corridori che quest'anno sono accorsi alla Grande Mela per correre la leggendaria maratona c'era infatti un partecipante particolare: un'anatra chiamata Wrinkle the Duck. Protetta da delle piccole (e adorabili) scarpette rosse, l'anatra è in poco tempo diventata la regina della maratona 2021, raccogliendo consensi sia in presenza che su TikTok, dove in realtà è già una piccola star con quasi 700.000 di follower.

È proprio un video pubblicato sul suo profilo online ad aver fatto conoscere la piccola impresa anche al di fuori della città americana: il filmato che la vede correre insieme agli altri partecipanti ha raccolto quasi 9 milioni di visualizzazioni in pochi giorni, catalizzando l'attenzione dell'utenza della piattaforma cinese. Come dargli torto: il breve filmato è adorabile, con l'anatra impegnata in una corsetta un po' barcollante con ai piedi le scarpette rosse perfettamente aderenti alle zampette.

Ovviamente Wrinkle non ha corso tutti i 42 chilometri di maratona, ma si è limitata ad accompagnare i corridori per un breve tratto, riposandosi poi a bordo strada bevendo dell'acqua. Nonostante questa breve partecipazione, però, il successo dell'anatra è stato immenso e ha confermato l'interesse nella tenerezza dell'animale già ben dimostrato dai suoi profili social. Ma chi è Wrinkle? Prima di tutto è un'anatra (e non una papera come ha pensato qualcuno) appartenente alla razza domestica chiamata Pechino. È la stessa a cui si ispira il personaggio Disney di Paperino, che di fatto è una versione antropomorfa di una Pechino. Nel caso di Wrinkle, si tratta di un animale per il supporto emotivo, cioè un animale in grado di fornire sollievo alle persone con disabilità psichiatrica attraverso la compagnia. Sul suo profilo TikTok si mostra alle prese con diverse situazioni, ovviamente tutte ironiche e decisamente tenere.