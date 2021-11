Aspettando il Black Friday: fino al 65% di sconto su dispositivi tech per la casa su eBay

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il mondo dell'elettronica in offerta su eBay, in attesa del Black Friday: tantissimi articoli tech utili per la casa sono disponibili sul noto market-place a costi davvero competitivi.

Smart TV, purificatori d'aria, stufe elettriche ma anche robot aspirapolvere, lavapavimenti o caldobagno: questi e tanti altri prodotti in sconto da non perdere di brand leader nel settore, da Xiaomi a Philips passando per Samsung.

Come utilizzare il coupon del 10%

Oltre alle alte percentuali di sconto sui prodotti che andremo ad elencare, c'è anche la possibilità di risparmiare sui costi attraverso il coupon del 10%. Per un risparmio massimo di 50 euro su prodotti selezionati, sarà necessario incollare il codice NOV21EDAYS nell'apposita sezione prima di effettuare un acquisto. Il coupon è valido su due acquisti per ogni utente fino alla mezzanotte del 21 novembre.

Tutti i migliori dispositivi tecnologici per la casa in offerta su eBay

-65% su purificatore d'aria Philips: pratico e compatto, questo purificatore d'aria della Philips in offerta su eBay ha un sistema combinato 2 in 1 che purifica e deumidifica l'aria, ottimo per prevenire problemi di muffa invernali. Inoltre, è dotato di sensori intelligenti che misurano la qualità dell'aria nell'ambiente in modo da scegliere la giusta modalità di funzionamento in automatico.

-50% su robot lavapavimenti Xiaomi: compatto, pratico e veloce, questo robot lavapavimenti Xiaomi si contraddistingue per una batteria performante da 2000 mAh, capace di garantire una lunga autonomia. Potenza di aspirazione di 2200 Pa e capacità di 0,4 lt.

-40% su TV QLED Samsung: questa smart tv della Samsung ha uno schermo da 55 pollici ultra HD retroilluminato a LED e con una risoluzione massima in 4K. Supporta le modalità film, Game Motion Plus, Filmmaker e molte altre, con Alexa, Bixby e Google Assistant integrati.

-40% su TV NanoCell LG: altra smart tv in offerta è questa di LG, caratterizzata da un display da 55 pollici ultra HD e risoluzione in 4K. Sistema audio in Dolby digital con effetti sonori ultra surround, Google Assistant e Alexa integrati.

-35% su stufa elettrica oscillante Homcom: pratica e compatta, questa stufa elettrica salvaspazio ha una potenza che raggiunge i 2000 watt in grado di coprire uno spazio di circa 20-25 metri quadri. Display LED e timer fino a 8 ore.

-35% su robot aspirapolvere IRobot: con un sistema di pulizia brevettato a 3 fasi, questo robot aspirapolvere assicura una pulizia accurata su tutte le superfici, grazie anche a spazzole multi-superfici. Capacità del vano polvere di 0,6 litri e batteria a ioni di litio.

-30% su scopa elettrica Ariete: con una potenza di 600 watt, questa scopa elettrica Handy Force di Ariete è pratica e versatile. Ideale per la pulizia di pavimenti e tappeti, è dotata di filtro HEPA e capacità di serbatoio di 0,5 lt.

-25% su caldobagno Aigostar: capace di raggiungere i 2000 watt di potenza e la possibilità di variare su tre livelli di potenza differenti, questo caldobagno è dotato di protezione contro il surriscaldamento ed è estremamente silenzioso.

-20% su scopa elettrica Imetec: in grado di modulare la potenza in base alla superficie da pulire, la scopa elettrica Piuma Extreme di Imetec è leggera e pratica, in grado di eliminare anche la polvere più sottile. Potenza di 450 watt, filtro HEPA e spazzola 3 in 1.

-10% su purificatore d'aria USB Haier: ideale per rimuovere fumo, odori cattivi, polvere e pollini, questo purificatore d'aria USB di Haier è resistente, compatto e facilmente trasportabile. Con un livello di silenziosità di 30 dB, genera ioni negativi in grado di uccidere anche germi e batteri.