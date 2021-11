Aspettando il Black Friday su eBay: notebook in sconto fino al 40%

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In attesa del Black Friday cominciano gli sconti eBay su tantissimi modelli di notebook di ultima generazione. Compatti, pratici e performanti, questi supporti elettronici sono in grado di andare in contro a diverse esigenze.

Dotati di schermi full HD e di storage interni che raggiungono anche i 512 GB, abbiamo selezionato le migliori offerte da non perdere su eBay.

Come utilizzare il coupon del 10%

Non solo offerte ma anche ulteriori sconti con il coupon del 10% messo a disposizione su eBay. Per riscattare il buono per uno sconto massimo di 50 euro bisognerà copiare il codice di riferimento: NOV21EDAYS e applicarlo nell'apposita sezione prima di effettuare un pagamento. È possibile utilizzare il buono 2 volte fino alla mezzanotte del 21 novembre 2021.

Tutte le migliori offerte di eBay sui notebook

Ma quali sono i migliori notebook in offerta su eBay? Scopriamolo con la nostra selezione di prodotti proposti da brand come Lenovo, Dell, HP, Samsung e molti altri.

-40% su Notebook Toshiba Satellite Pro: lo schermo antiriflesso da 14 pollici full HD è uno dei punti forti di questo notebook. Tra le caratteristiche tecniche anche una memoria interna da 256 GB e una memoria RAM da 8 GB. Processore Intel i5 e velocità di 3200 MHz.

-35% su Notebook HP Probook: con uno schermo da 13,3 pollici e una capacità di memoria interna di 512 GB, questo notebook HP ha una risoluzione massima che raggiunge i 1920 x 1080 e una memoria RAM di 16 GB. Processore Intel Core i7.

-35% su Lenovo Notebook V145-15AST: anche in questo caso la caratteristica principale di questo modello è lo schermo antiriflesso da 15,6 pollici Full HD. Con una capacità di archiviazione dati di 256 GB e una memoria RAM da 8 GB, è tra i prodotti più apprezzati del brand.

-35% su Notebook HP 250 G7: tra i Notebook in offerta su eBay, anche questo modello di HP con capacità di memoria interna di 256 GB. Lo schermo da 15,6 pollici è full HD con risoluzione massima di 1366 x 768 e velocità del processore di 1,20 GHz. Memoria RAM da 8 GB.

-30% su Notebook HP 250 G8: con sistema operativo Windows 10 Home, questo modello proposto da HP ha uno schermo da 15,6 pollici antiriflesso HD. 4 GB di memoria RAM e 256 GB di capacità di memoria interna. Il touch-pad si caratterizza per il supporto gesti multi-touch mentre la fotocamera interna è in HD da 720p.

-25% su Notebook Dell Vostro: questo notebook della Dell ha un display da 13,3 pollici full HD con un angolo di visualizzazione ampio e gamma di colori al 95% sRGB. Ha, inoltre, una memoria interna di 256 GB e una memoria RAM da 8 GB. Processore Intel Core i5 e audio a alta definizione.

-20% su Notebook Galaxy Book Samsung: processore Intel Core i5, storage interno di 512 GB, memoria RAM da 8 GB e schermo da 13,3 pollici touch screen full HD, questo notebook della Samsung è tra i prodotti da non perdere in offerta su eBay. Fotocamera frontale da 1 mp e autonomia della batteria che raggiunge le 17 ore.

-15% su Notebook Lenovo Ideapad 5: con uno schermo da 14 pollici full HD antiriflesso caratterizzato da una gamma di colori al 100% e un angolo di visuale di 170°, ha uno storage principale di 512 GB e una memoria RAM da 8 GB. Audio ad alta definizione e telecamera con tendina per la privacy.