Sulla piattaforma di condivisione video TikTok le cose si muovono in fretta. Può capitare così che Charli D'Amelio – fino a oggi regina indiscussa dell'app con 89 milioni di seguaci – possa trovarsi all'improvviso una possibile contendente apparsa quasi dal nulla tra le milioni di clip caricate dagli utenti ogni giorno. Si tratta di Bella Poarche, diciannovenne statunitense di origini filippine che nelle ultime settimane ha conosciuto un successo strepitoso anche per gli standard dell'app.

Le origini del successo

Di Bella Poarche si è iniziato a parlare meno di un mese fa, quando la giovane ha caricato su TikTok un video di lipsync nel quale ha lanciato un trend chiamato "M to the B", nel quale viene replicata una serie di versi di un brano di circa 4 anni fa. Il video è diventato virale in poco tempo, ha fatto conoscere la ragazza online presso un pubblico di utenti sterminato e ha rappresentato solo il primo passo di una crescita che ha portato il numero dei suoi seguaci a crescere fino a quota 30 milioni.

Numeri a confronto

La quantità di follower di Bella Poarche al momento è a malapena un terzo di quella degli utenti che seguono l'ormai celebre Charli D'Amelio, ma gli altri parametri relativi ai suoi video suggeriscono che Bellapossa presto diventare il nuovo volto più conosciuto della piattaforma: i suoi video vantano infatti un numero di visualizzazioni medio che è il doppio di quello delle clip pubblicate ormai da più di un anno da Charli D'Amelio. Lo stesso numero di contenuti pubblicati dalle due creator contribuisce a dipingere un quadro interessante: se da una parte Charli D'Amelio ha raggiunto la fama a fronte di più di 1.500 clip pubblicate a partire da giugno 2019, Bella Poarche ha ottenuto i suoi 30 milioni di fan in poche settimane, e con meno di 100 TikTok all'attivo.