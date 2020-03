In questi giorni di chiusura forzata in casa a causa della continua diffusione del coronavirus, sono in molti ad aver scelto di tenersi in contatto con amici e parenti attraverso l'utilizzo di applicazioni per le videoconferenze per computer e smartphone. Che sia per fare quattro chiacchiere, cenare insieme o organizzare vere e proprie partite di Dungeons & Dragons, le app per le videochiamate sono diventate parte integrante della nostra vita quotidiana in questi momenti di difficile solitudine. Ecco una piccola guida per organizzare videochiamate di gruppo sulle principali app di messaggistica.

Come fare videochiamate su WhatsApp

Su WhatsApp, l'app più utilizzata per tenersi in contatto con amici e parenti, effettuare una videochiamata è semplice ma in effetti non intuitivo come in altre applicazioni. Nelle chat di gruppo, infatti, l'opzione per avviare, una videochiamata è piuttosto nascosta. Il metodo più utilizzato è quello di partire da una conversazione singola: dovrete quindi entrare nella chat con uno dei contatti che deve partecipare alla chiamata di gruppo e selezionare l'icona della videocamera in alto a destra per avviare una videochiamata con quella persona. A questo punto in alto a destra apparirà un'icona a forma di "+" che, se cliccata, farà comparire la lista dei propri contatti da cui selezionare gli altri membri della videochiamata. Per chiamare tutti i membri di un gruppo invece, dovrete prima selezionare l'icona forma di cornetta nella parte in alto a destra e poi selezionare i contatti che si vuole invitare. A quel punto apparirà l'icona a forma di videocamera da selezionare.

Come fare videochiamate su Instagram

Anche su Instagram è possibile videochiamare gli amici e realizzare videochiamate di gruppo. Farlo è semplice: si può accedere a una chat con un amico e selezionare l'icona della videocamera e, successivamente, invitare gli altri amici alla conversazione, oppure creare un gruppo e attivare da lì la videochiamata. Il limite massimo di partecipanti per le videochiamate su Instagram è di 4 e si possono usare i filtri per i volti mentre si svolgono.

Come fare videochiamate su Messenger

La modalità di realizzazione delle videochiamate di gruppo su Messenger è del tutto simile a quella di Instagram. Si può selezionare l'icona della videocamera all'interno della chat con una singola persona oppure fare lo stesso nella schermata di una conversazione di gruppo. L'app di messaggistica collegata a Facebook, però, ha un pro che potrebbe fare comodo a molti: è possibile effettuare videochiamate anche dal computer o Mac, quindi potranno partecipare anche le persone che preferiscono usare un PC fisso.