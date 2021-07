“Comprano i pulcini per fare i TikTok, ma poi li abbandonano”: l’allarme degli animalisti È la denuncia di alcuni rifugi per animali, che negli ultimi giorni hanno sottolineato di aver registrato un incremento nell’abbandono di pulcini. “Dal primo gennaio ad oggi abbiamo ricevuto 60 pulcini” ha spiegato un portavoce della Montreal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

A cura di Marco Paretti

Ultimamente avete visto spesso pulcini all'interno dei video su TikTok? Non è un'impressione: un grande numero di utenti sta adottando questi animali per inserirli nei video pubblicati sul social network. C'è solo un problema: dopo aver girato i filmati, alcuni proprietari li stanno abbandonando. È la denuncia di alcuni rifugi per animali, che negli ultimi giorni hanno sottolineato di aver registrato un incremento nell'abbandono di pulcini. "Dal primo gennaio ad oggi abbiamo ricevuto 60 pulcini" ha spiegato un portavoce della Montreal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA). "L'anno scorno ne abbiamo ricevuti 6".

Altre associazioni animaliste hanno rilevato situazioni simili, spiegando che il fenomeno sta sfuggendo di mano perché i giovani acquistano questi pulcini senza pensare alle cure poi necessarie per mantenere questi animali. "Abbiamo sentito di vendite nelle scuole, dove offrivano i pulcini agli studenti" spiega l'associazione canadese SAFE. "L'obiettivo era vendere i pulcini o vendere il cibo offerto insieme agli animali". Il problema principale è che i giovani stanno comprando questi pulcini dopo aver visto i brevi video presenti su TikTok, che ovviamente si concentrano sull'aspetto tenero del rapporto con questi animali e non prendono in considerazione il loro mantenimento.

Nella realtà, questi animali sono disordinati, difficili da gestire e sporchi: è loro abitudine defecare spesso e in ogni luogo, quindi averli in giro per casa non è particolarmente raccomandato. La vita casalinga non è peraltro indicata nemmeno per i piccoli animali: durante i mesi invernali i pulcini necessitano dell'olio delle piume delle madri per restare caldi e di una dieta specifica per sopravvivere. Così, quando i tiktoker si accorgono che questi pulcini sono più complessi da gestire di quello che pensavano, li abbandonano. Una pratica purtroppo diffusa in tutto il mondo e non solo negli Stati Uniti: a maggio le organizzazioni animaliste irlandesi avevano espresso le stesse preoccupazioni dopo che un ospedale per animali si era ritrovato con 100 pulcini abbandonati.