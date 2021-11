Con Receiptify trasformi le tue canzoni più ascoltate in uno scontino: ecco come fare Al posto dei piatti ordinati a cena o dei vestiti acquistati ai saldi, sullo scontrino di Receiptify appaiono i brani che più abbiamo amato nell’ultimo mese, gli ultimi 6 mesi o da quando abbiamo attivato l’account Spotify.

A cura di Marco Paretti

Nella nostra vita siamo sommersi di scontrini: quelli per pranzi e cene, per la spesa, per i vestiti o per un semplice caffè al bar. Forse però non sapete che potete avere uno scontrino anche per la musica che ascoltate. È l'idea di Receiptify, uno strumento online in grado di generare un vero e proprio scontrino contenente i brani più ascoltati sulle principali piattaforme di musica in streaming. Al posto dei piatti ordinati a cena o dei vestiti acquistati ai saldi, infatti, sullo scontrino di questo portale appaiono i brani che più abbiamo amato nell'ultimo mese, gli ultimi 6 mesi o da quando abbiamo attivato l'account.

Per poter accedere al servizio e scaricare il proprio scontrino musicale basta andare sul sito ufficiale di Receiptify ed effettuare il login con uno dei propri account musicali. Attualmente il portale supporta gli account Spotify, Apple Music e Last.fm. Una volta fatto, è possibile selezionare il periodo di tempo da tenere in considerazione per la lista dei brani più ascoltati: un mese, 6 mesi o da sempre. Una volta cliccata una di queste opzioni, otterrete l'immagine dello scontrino contenente la lista dei 10 brani più ascoltati dal vostro account, con tanto di nome e durata del brano.

L'idea richiama il trend legato alla condivisione dei brani più ascoltati dagli utenti che Spotify cavalca ogni anno con la sua iniziativa relativa all'anno appena concluso. In questo caso il fatto di produrre uno scontrino rende ancora più interessante la condivisione sui social, che così assume un aspetto grafico decisamente accattivante. L'idea di associare la musica agli scontrini non è però una novità di Receiptify; un account Instagram chiamato "albumreceipts" condivide da tempo gli scontrini contenenti singoli album musicali, con tanto di conteggio dei minuti dei singoli brani e totale finale del minutaggio dell'intero album.