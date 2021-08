Cosa faceva Bella Poarch prima di diventare famosa su TikTok Oggi tutti gli utenti di TikTok (e probabilmente anche chi sulla piattaforma non ci ha mai messo piede) conoscono Bella Poarch, una ragazza che nell’ultimo anno ha raccolto decine di milioni di follower. Ma cosa faceva prima di diventare famosa su TikTok la giovane ragazza di origini filippine?

A cura di Marco Paretti

Oggi è una delle tiktoker più famose al mondo, un personaggio seguito da decine di milioni di persone che, similmente ad altre star della piattaforma cinese, è letteralmente esploso nel giro di pochi giorni. Bella Poarch ha saputo cavalcare il momento di popolarità che il suo "balletto" (se così si può chiamare dato che il protagonista del video era solo il suo volto) le ha dato nel 2020, riuscendo ad accrescere enormemente il suo seguito e a diventare una star social riconosciuta e ora persino autrice di una canzone. Ma cosa faceva prima di diventare famosa su TikTok la giovane ragazza di origini filippine?

La storia di Bella, che oggi ha 24 anni, è particolare: dopo aver terminato il college e prima di diventare famosa su TikTok, la giovane influencer era nell'esercito. Lo ha deciso proprio il giorno della laurea, un momento della sua vita che lei stessa definisce "il punto più basso" perché caratterizzato da depressione e mancanza di motivazione. È durante il primo anno nell'esercito che Bella decide di farsi il primo tatuaggio: un cuore e una chiave. A questo ne seguono altri, tra cui quello sulla schiena che ritrae una nave con le ali e che è legato proprio alla sua esperienza nell'esercito: il ruolo di Bella era nell'aviazione (da qui le ali) e per due anni e mezzo è rimasta di stanza in Giappone.

"L'esercito è stata la prima volta che ho sentito di avere una famiglia" ha raccontato Bella in un post pubblicato su Instagram. "Ho sentito per la prima volta amore e supporto". È stata anche una grande sfida per la ragazza, che se de un lato trovava se stessa, dall'altro aveva difficoltà a "portare i fucili sulle scale della nave, dato che pesavano più di me". Poi, però, è arrivato TikTok con l'account aperto a gennaio 2020 e l'inizio della pubblicazione costante nell'aprile dello stesso anno. È solo ad agosto però che con il video sulle note di "Sophie Aspin Send" di Millie B diventa famosa in tutto il mondo. Il resto è storia.