Cos’è “Arrivo in Inghilterra, Elisabetta non mi inchino”, il tormentone di TiKTok per Euro 2020 Negli ultimi giorni una canzone che contiene la frase “Arrivo in Inghilterra, Elisabetta non mi inchino” è diventata virale su TikTok. Ad utilizzarla, ovviamente, sono gli italiani felici per la vittoria della nazionale agli europei di calcio. Ecco da dove arriva.

A cura di Marco Paretti

L'ha usata anche Cecilia Cantarano, una delle tiktoker più seguite e in vista in Italia su TikTok: è la canzone che dice “Arrivo in Inghilterra, Elisabetta non mi inchino”, una frase utilizzata nelle ultime ore per festeggiare gli europei di calcio vinti dall'Italia proprio contro l'Inghilterra. Sulla popolare piattaforma di condivisione video si sono moltiplicati i post celebrativi nei confronti della vittoria di domenica sera, con tanti festeggiamenti, video ironici e anche qualche frecciatina agli inglesi, che in questo Euro 2020 devono accontentarsi del secondo posto.

Molti di questi filmati, compresi quelli di creator in vista come Cecilia, hanno utilizzato la canzone che a un certo punto dice la frase “Arrivo in Inghilterra, Elisabetta non mi inchino”. La sua origine è da ricercare nel brano Body (Remix) di Russ Millions e Tion Wayne, che nella versione italiana (firmata da Capo Plaza) contiene una strofa cantata dal rapper Rondodasosa: "Don't rush, wait your turn. Catch a body, don't miss, no no. L’ho messa incinta di un baby Rondo, ora aspetta un bambino. Arrivo in Inghilterra, Elisabetta non mi inchino". La frase era però già presente nel brano Louboutin, sempre di Rondodasosa.

Negli ultimi giorni l'audio è diventato virale su TikTok anche in previsione della partita contro l'Inghilterra. Ad utilizzarla è stato lo stesso Rondo, che il 2 luglio ha pubblicato un video con la maglia della nazionale accompagnato dalla sua canzone. Nelle ore successive alla vittoria, invece, l'audio è stato utilizzato da diversi creator per celebrare la vittoria, come nel caso di Cecilia e del suo video con la maglia azzurra: in totale i video che su TikTok hanno usato il suono sono 99.000. La maggior parte, ovviamente, sono italiani felici per la vittoria della nazionale.