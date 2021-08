Cos’è il mukbang, il trend video dello scomparso Youtubo in cui i protagonisti mangiano online In diretta o in filmati pre-registrati; davanti a pietanze insolite o a grandi quantità di cibo. Le clip che appartengono a questa categoria sono migliaia, ognuna con le sue peculiarità, ma il genere diventato popolare in Corea del Sud e poi diffusosi in tutto il mondo è basato su una sola regola: consumare pasti in compagnia degli spettatori.

A cura di Lorenzo Longhitano

In queste ore i fan di Omar Palermo – youtuber conosciuto con lo pseudonimo di Youtubo anche io – stanno piangendo la scomparsa del loro beniamino, morto pochi giorni fa a soli 42 anni. I suoi spettatori più affezionati lo stanno ringraziando online per la gentilezza e l'intelligenza con la quale si rivolgeva ai suoi "cari amici followers"; la maggior parte dei frequentatori di Internet che conoscevano Omar lo ricorda però per il particolare genere di video che pubblicava, nei quali mangiava abbondantemente mentre teneva compagnia ai suoi spettatori. I suoi video risalgono tutti a un periodo compreso tra il 2017 e il 2019, ma rientrano in un genere ben preciso: si chiama mukbang ed è diventato popolare per la prima volta in Corea del Sud.

Cos'è il mukbang

Il termine mukbang deriva dal coreano ed è la fusione tra due parole: meongneun e bangsong, che significano rispettivamente mangiare e trasmissione. In questi video i protagonisti si riprendono semplicemente nell'atto di mangiare, variando la formula con la quale si mostrano ai loro spettatori ma incentrando comunque i contenuti sul consumo di cibo. In Corea del Sud il genere è diventato popolare a partire dal 2010, per poi superare i confini e diffondersi in tutto il mondo grazie soprattutto alle piattaforme di condivisione video tra le quali ovviamente non manca YouTube.

Le tipologie di mukbang

Un video mukbang può essere incentrato sul consumo di pasti appena cucinati nella stessa clip, oppure sul mangiare grandi quantità di cibi o semplicemente sul tenere compagnia agli spettatori con la propria presenza, come farebbe un commensale; può prediligere pietanze inusuali e in alcuni casi intreccarsi con il trend dei video ASMR, nei quali l'audio è catturato da speciali microfoni che restituiscono ogni sfumatura acustica dei pasti. Gli autori di questi video possono infine mostrarsi in filmati pre-registrati oppure in diretta; in questi ultimi casi possono attivare sistemi di interazione con gli spettatori, come chat nelle quali rispondono alle domande o alle richieste che vengono loro poste.

Sul perché questi video continuino da anni ad attirare l'attenzione di milioni di persone si sono già espressi osservatori e commentatori di ogni genere. Come avviene per altre tipologie di video per le quali il rapporto con gli spettatori è uno dei fattori chiave, alcune piattaforme hanno dato modo ai creator di guadagnare dalle proprie opere attraverso mance provenienti dai fan o accordi di sponsorizzazione; in alcuni casi, principalmente in Asia e negli Stati Uniti, gli autori di questi video sono diventati veri e propri influencer con un ampio seguito.