Cyber Week di eBay: fino a 70% di sconto su dispositivi mobile e tech Con la Cyber Week di eBay dedicata al mondo dell’elettronica e dei dispositivi tech si potranno acquistare tantissimi prodotti con sconti fino al 70%: ecco le promozioni da non perdere su smart tv, smartphone e accessori tech.

Iniziano oggi gli eDays di eBay dedicati al mondo dell'elettronica. Grazie alla Cyber Week, infatti, si potrà accedere a offerte vantaggiose su tantissimi prodotti tech per un'intera settimana, con percentuali di sconto che raggiungono il 70%.

Smartphone, Notebook, Smart Tv, ma anche console e accessori di ultima generazione: abbiamo selezionato le migliori promozioni da non perdere, su articoli proposti da brand come Microsoft, Apple, Philips, LG e tantissimi altri.

Tutte le promozioni eBay sull'elettronica

Oppo, Nintendo Switch, ma anche smart tv LG, Philips o Hitachi: questi e non solo i prodotti in sconto per la Cyber Week di eBay, vediamoli tutti nel dettaglio.

-70% su Oppo Reno 4Z: questo smartphone dual-sim con connettività 5G, si caratterizza per una memoria RAM da 8 GB e una capacità di memorizzazione dei dati di 128 GB. Processore Octa-Core e fotocamera principale da 48 mp.

-50% su Notebook Microsoft Surface: con uno schermo da 12,4 pollici, memoria RAM da 8 GB e processore Intel Core i5, questo Notebook ha uno storage principale di 256 GB e si caratterizza per l'integrazione di un sensore di luce ambientale.

-45% sulla console Nintendo Switch: ideale per gli amanti del gaming, questa console della Nintendo ha una memoria interna di 32 GB e una risoluzione massima che raggiunge i 1280 x 720 pixel. Connettività Wi-Fi e navigazione internet.

-45% su TV Nano Cell LG: con un display da 55 pollici ultra HD retroilluminato a LED, questa smart tv LG ha un processore video Quad-Core in 4K e la possibilità di accedere alla funzione di miglioramento foto con riduzione del rumore o Game Optimizer.

-45% su Notebook Toshiba Satellite Pro: dotato di sistema operativo Windows 10 Home, questo notebook Toshiba ha uno schermo antiriflesso da 15,6 pollici ultra HD, 8 GB di memoria RAM e 512 GB di storage interno. Processore Intel Core i5.

-40% su TV LED Philips: questa smart TV della Philips si caratterizza per un grande schermo da 70 pollici ultra HD e risoluzione in 4K. Integra la modalità ECO, lounge e gioco, con un sistema audio Dolby Atmos.

-35% su TV LED Hitachi: questa smart TV da 50 pollici ultra HD è compatibile con Google Home ed è possibile accedere a oltre 5000 app, da Amazon Prime Video a Netflix, passando per Now TV. Risoluzione di 3840 x 2160 pixel.

-30% su Oppo Find X3 Neo: dotato di connettività 5G e processore Octa-Core, questo smartphone Oppo si caratterizza per uno schermo da 6,55 pollici, una memoria RAM da 12 GB e una capacità di memoria interna da 256 GB. Fotocamera principale da 50 mp.

-30% su Console Microsoft Xbox Series S: per tutti gli appassionati del gaming, la Xbox series S di Microsoft ha una memoria interna di ben 512 GB, con audio spaziale in 3D e navigazione internet. Offre anche immagini realistiche grazie a sistemi come il DirectX Raytracing.

-30% su Apple AirPods: compatte, pratiche e maneggevoli, questi auricolari bluetooth con microfono della Apple riescono a connettersi facilmente anche da più di 10 m di distanza wirless. Garantiscono 5 ore di ascolto e 3 di conversazione con una sola ricarica.