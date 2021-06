Sono mesi ormai che Among Us continua a rimanere sulla cresta dell'onda come uno tra i videogiochi più apprezzati a giocati, e il merito è anche degli sviluppatori che hanno saputo continuare a infondere vitalità al loro titolo senza stravolgerne le dinamiche. Tra poche ore, ovvero martedì 15 giugno, è però previsto uno degli aggiornamenti più delicati e importanti da questo punto di vista, che potrebbe cambiare gli equilibri delle partite rendendole ancora più adrenaliniche: da domani saranno possibili partite da 15 giocatori nelle quali potranno essere presenti fino a 3 impostori.

I nuovi colori

Gli sviluppatori hanno puntato su sei nuovi colori per evitare ai giocatori di confondersi nelle mappe di gioco: rosa, grigio, marrone rossastro, corallo, banana e tanno. L'aspetto che più interessa ai giocatori è però un altro: l'aumento del numero di partecipanti a una singola partita influirà inevitabilmente nelle dinamiche delle partite, se non altro perché le renderà più affollate e caotiche; si tratta in effetti di uno degli elementi più delicati da modificare in una formula che finora si è rivelata vincente proprio per il suo equilibrio. Gli sviluppatori hanno però sicuramente testato a lungo la modifica, e anche l'accresciuto numero massimo di impostori dovrebbe rendere l'esperienza più accattivante senza stravolgerla completamente.

Quando (e dove) arriva la modalità a 15 giocatori

Il debutto della novità è previsto da domani su tutte le piattaforme dove è possibile giocare ad Among Us – ovvero smartphone Android e iOS, Nintendo Switch e PC – ma anche su Xbox e PlayStation, dove gli sviluppatori puntano a portare il gioco entro la fine dell'anno. Tra le novità che debutteranno prossimamente ci sono invece una quinta mappa, una modalità nascondino, nuovi ruoli per i personaggi e nuove modalità di gioco che verranno svelate nelle prossime settimane.