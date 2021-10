Domani arriva la Stagione 6 di Call of Duty Warzone e Cold War: ecco tutte le novità I team di sviluppo dietro Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Black Ops Cold War descrivono la Stagione 6 come tra le più esplosive e importanti di sempre. In arrivo il prossimo 7 ottobre su tutte le piattaforme di gioco, la nuova stagione porta nuovi cambiamenti e contenuti, che coinvolgono Verdansk, ma anche l’epico scontro finale tra Adler e Stitch e molto altro ancora.

A cura di Lorena Rao

Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Black Ops Cold War si preparano alla Stagione 6, in arrivo il prossimo 7 ottobre su tutte le piattaforme di gioco. Questo si traduce in nuovi cambiamenti e contenuti, che coinvolgono Verdansk, ma anche l'epico scontro finale tra Adler e Stitch e molto altro ancora. Partendo da Warzone, la mappa viene travolta da un terremoto che stravolge alcune delle aree come Stadium e Downtown. Ma non è tutto: bunker risalenti alla Seconda guerra mondiale, colmi di armi e progetti, sono adesso esplorabili a causa delle scosse sismiche. Ritorna inoltre il Gulag, che nella Stagione 6 si ispira al trio originale di mappe 1v1 di Verdansk del 2019, basate a loro volta sulla variante Scontro di Modern Warfare. Questa mappa è ambientata in un livello segreto dello Zordaya Prison Complex. Infine, la Stagione 6 congela i Reggimenti per permettere l'esordio – che avverrà entro la fine dell'anno – di un nuovo sistema di Clan. Passando invece a Call of Duty: Black Ops Cold War, di seguito un breve elenco con le novità in arrivo:

"Rinnegato" il capitolo finale di Black Ops Cold War Zombies: si tratta dell'epica conclusione di Black Ops Cold War Zombi, assieme a una nuova Specialità, una nuova Arma strabiliante, una nuova Missione principale e molto altro.

Aggiornamenti Zombi aggiuntivi: Master in scivolate fa il suo debutto, e il Cannone portatile e la ARC-XD arrivano come Armi di supporto in Epidemia e nelle mappe a turni.

Treyarch Black Ops Cold War riassunto Zombi: una serie eventi che portano a "Rinnegato", sviluppato da Treyarch.

Tre nuove mappe Multigiocatore: è possibile combattere nella mente devastata di Adler in Deprogram, così come esplorare le strade della versione sovietica di una città americana o lottare per lo Scontro in un quartier generale del KGB noto come Gluboko.

Novità anche per Carneficina, la modalità in esclusiva per gli utenti PlayStation, che introduce la sopracitata Deprogram tra le mappe. Per quel che riguarda infine il Pass Battaglia, quello della Stagione 6 permette di sbloccare Alex Mason, lo storico pratogonista di Call of Duty: Black Ops del 2010. Ecco come funziona nel dettaglio il nuovo Pass Battaglia, diviso in fasce:

Battle Pass System: un'offerta senza necessità di acquisto che consente di guadagnare una selezione di oggetti gratuiti, tra cui due nuove armi di base, semplicemente giocando a Warzone o Black Ops Cold War.

Battle Pass: dà accesso a tutti i 100 livelli in questo sistema, inclusi gli oggetti di sblocco istantaneo al livello 0, per soli 1.000 punti COD.

Pacchetto Battle Pass: per 2.400 punti COD, si ottiene l'accesso a tutti i 100 livelli e 20 salti di livello (25 per gli utenti PlayStation), oltre a un bonus di tre skin operatore.

Salti di livello: possono essere acquistati singolarmente per 150 punti COD ciascuno per far avanzare i progressi del Battle Pass di un livello.

I team di sviluppo dietro Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Black Ops Cold War descrivono la nuova Stagione 6 come tra le più esplosive e importanti di sempre. A tal proposito, grandi cambiamenti – come mappe e ambientazioni – arriveranno in concomitanza con l'uscita di Call of Duty: Vanguard, il nuovo capitolo ambientato durante la Seconda guerra mondiale, in arrivo il prossimo 5 novembre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.