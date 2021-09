Cosa sappiamo su Pacific, la nuova mappa in arrivo su Call of Duty Warzone Pacific è un’isola composta da diverse tipologie di ambientazioni, che vanno da paesaggi lussureggianti, coste rocciose e aree misteriose, non ancora rivelate. La mappa ospiterà nuovi punti di interesse, ma non solo: modalità di gioco, playlist, eventi a tempo limitato ed eventi di stagione saranno i pilastri di questo atteso contenuto.

A cura di Lorena Rao

Call of Duty resta una serie al centro dei riflettori. Non solo per il nuovo capitolo ambientato durante la Seconda guerra mondiale, Call of Duty: Vanguard, ma anche per l'inarrestabile Call of Duty: Warzone, titolo free-to-play che sin dall'uscita – risalente a marzo 2020 – è riuscito ad ottenere uno spazio nel panorama competitivo dei battle-royale. Tra gli ultimi contenuti in arrivo prossimamente per il popolare sparatutto multigiocatori vi è la nuova mappa, Pacific. Grazie al video che vede la partecipazione di Amos Hodge (creative director di Raven Software, team di sviluppo dietro a Warzone), è possibile cogliere le caratteristiche dell'inedita ambientazione.

Visivamente totalmente diversa da Verdansk, Pacific è un'isola composta da diverse tipologie di ambientazioni, che vanno da paesaggi lussureggianti, coste rocciose e aree misteriose, non ancora rivelate. La mappa ospiterà nuovi punti di interesse, ma non solo: modalità di gioco, playlist, eventi a tempo limitato ed eventi di stagione saranno i pilastri di questo atteso contenuto. Ma quando sarà disponibile? Pacific verrà rilasciata su Call of Duty: Warzone poco dopo l'uscita di Vanguard, la quale è prevista il prossimo 5 novembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Lo sviluppo di Pacific vede la collaborazione con altri team storici della serie, come Sledgehammer Games, che è al lavoro su Vanguard. Questo vuol dire che la nuova mappa supporterà le migliorie grafiche e tecniche del capitolo di prossima uscita. Tutto sarà quindi ottimizzato. Sarà inoltre un contenuto cross-play, cross-progress e cross-gen. In altre parole, si potrà giocare a Warzone con i propri amici da qualsiasi piattaforma, anche cross-generazionale (esempio: da PlayStation 4 a PlayStation 5) portando con sé pure i propri progressi. Infine, tra le altre notizie emerse su Pacific vi è il nuovo sistema anti-cheating, per arginare una delle più grandi problematiche che ammorba il battle-royale pubblicato da Activision, come sottolineato nei mesi scorsi anche da Pow3r.