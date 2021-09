Call of Duty Warzone si ispira a Fortnite: in arrivo la skin di un eroe dei fumetti Anche Call of Duty Warzone sta puntando sempre più sulla strada delle skin: dopo l’omaggio al cinema d’azione degli anni ’80 con Rambo (da Rambo 2 – La vendetta) e John McClane (da Die Hard), è la volta di Joseph Dredd, eroe dei fumetti creato nel 1977 da John Wagner e Carlos Ezquerra per la celebre serie nota come Judge Dredd.

A cura di Lorena Rao

A quanto pare Fortnite non è l'unico battle-royale a introdurre crossover tratti dalla cultura pop attraverso nuove skin. Anche Call of Duty Warzone sta puntando sempre più su questa strada: dopo l'omaggio al cinema d'azione degli anni '80 con le skin di Rambo (da Rambo 2 – La vendetta) e John McClane (da Die Hard), è la volta di Joseph Dredd, eroe dei fumetti creato nel 1977 da John Wagner e Carlos Ezquerra per la celebre serie nota come Judge Dredd.

Da Fortnite, il battle-royale di Activision riprende pure la comunicazione criptica: la possibilità di avere la skin del Giudice Dredd deriva dal tweet recentemente pubblicato dalla compagnia, in cui vengono mostrati quattro particolari di una divisa di combattimento. La didascalia sopra l'immagine recita: "Un nuovo ordine sta per nascere a Verdansk”. Il riferimento a Dredd diventa a questo punto palese, soprattutto se ci si sofferma sui diversi dettagli della divisa, come guanti e spalliere, che rimandano in maniera chiara all'armatura dell'eroe.

A ribadire questa ipotesi, giunge in soccorso il tweet recentemente pubblicato da Rebellion, compagnia inglese (videoludica e non) che detiene i diritti di Judge Dredd. "Cosa potrebbe mai essere? Lasceremo che siate voi i giudici", questo è quanto stato dichiarato tramite Twitter, con l'obiettivo di stuzzicare la curiosità dell'utenza. Occorre dunque aspettare prima di avere la conferma ufficiale, anche per capire se l'introduzione della skin del Giudice Dredd sarà una semplice aggiunta estetica o implicherà l'inizio di un evento a lui dedicato, proprio come accaduto a maggio scorso con l'iniziativa "Eroi", quella con i già citati Rambo e John McClane. Intanto Call of Duty Warzone ha inaugurato da meno di un mese la Stagione 5, la quale ha portato con sé tutta una serie di novità, tra modalità Multigiocatore, Zombie e Warzone, più nuovi tipi di operatori, armi e Pass Battaglia. Resta tuttavia un problema l'operato dei cheater.