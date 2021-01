Il lancio di PlayStation 5 non è stato semplice, lo scorso novembre. A causa del numero limitato di scorte dovuto alla pandemia, l'ultima console di Sony resta appannaggio per molti utenti. Questo ha portato a file interminabili, persino digitali, nei negozi; a prezzi di rivendita da capogiro su eBay; a truffe online, e così via. Come se non bastasse, a rendere ancora più esclusiva PlayStation 5 arriva l'operazione di Caviar, azienda nota a livello internazionale per vendere preziosi iPhone ricoperti d'oro. Ebbene, lo stesso trattamento è stato adoperato per un'unità della console di Sony. Si chiama "PlayStation 5 Golden Rock", e presenta una placcatura esterna personalizzata con texuture rocciose, proprio per rafforzare il nome della lussuosa console.

Chiaro è che le scocche di PlayStation 5 Golden Rock non sono di plastica dorata, ma sono effettivamente fatte d'oro. Nello specifico sono 20kg di oro 18 carati.

Riguardo al prezzo, Cavier solitamente non lo rende noto tramite il sito ufficiale. Per scoprirlo, occorre rilasciare un proprio riferimento per essere poi ricontattati dal personale, e avere tutte le informazioni necessarie in caso di interesse all'acquisto concreto. Tuttavia, pur non conoscendo il prezzo ufficiale di PlayStation 5 Golden Rock, è facile farsi un'idea orientativa: al momento un chilo d'oro di 18 carati ha un valore di 45.000 dollari, circa. Appare chiaro che l'esclusiva console di Caviar non si rivolge all'acquirente medio. Anche perché si tratta di una singola unità, che enfatizza il concetto di esclusiva, e di conseguenza spiega anche il prezzo proibitivo, riservato ai collezionisti più esigenti.

Tuttavia, per i comuni mortali che aspirano a una tradizionale PlayStation 5, c'è anche ancora da attendere: attualmente l'ultima console di Sony non è ancora disponibile né su Amazon, né su GameStop, né in qualsiasi altro store digitale di elettronica. Dopo la promessa della compagnia giapponese di nuove scorte per il periodo natalizio, è risorto di nuovo il problema della mancanza di unità rispetto alla massiccia domanda degli acquirenti.