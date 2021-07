Fornite potrebbe ospitare un concerto di Ariana Grande Un leaker ha diffuso un rumor secondo il quale il battle-royale di Epic Games accoglierà presto un grande concerto con protagonista la pop-star Ariana Grande. Inoltre, pare già che la software house abbia effettuato alcuni test in-game per l’evento: da qui l’ipotesi che non bisogna attendere molto per vederlo realizzato.

A cura di Lorena Rao

Dopo il concerto psichedelico della band inglese Easy Life, Fortnite sembra pronto ad ospitare nuova linfa musicale. Questo perché nelle scorse ore un leaker legato a FortniteLeaks ha diffuso un rumor secondo il quale il battle-royale di Epic Games accoglierà presto un grande concerto con protagonista la pop-star Ariana Grande. Inoltre, pare già che la software house abbia effettuato alcuni test in-game per l'evento: da qui l'ipotesi secondo la quale non bisognerà attendere molto per vederlo realizzato. Di un possibile concerto di Ariana Grande in Fortnite se ne parla da maggio, il che rende quest'ultimo rumor credibile.

È probabile che l'evento verrà reso noto in concomitanza di un nuovo annuncio da parte della cantante. A guardare i suoi social, nulla sembra trapelare però. È anche vero che una delle caratteristiche del battle-royale di Epic Games è proprio l'effetto sorpresa. Inoltre, chi ha diffuso il rumor fa parte della rete di leaker che aveva previsto l'arrivo della skin di LeBron James su Fortnite, cosa effettivamente avvenuta poco tempo fa. Tuttavia, in mancanza di ufficialità, è bene non dar per certo il rumor legato al concerto di Ariana Grande.

Già con il sopramenzionato concerto degli Easy Life, Fortnite ha ribadito la sua vena pioneristica e sperimentale che unisce musica e videogioco. A questa esperienza si aggiungono le precedenti performance virtuali del dj Marshmello e del rapper Travis Scott, entrambi presenti in-game grazie alle skin della serie ICON. Per questa ragione vi è tanta curiosità su un possibile concerto di Ariana Grande, pop-star di grande caratura che potrebbe rivoluzionare ulteriormente il sodalizio tra musica e videogioco avviato da Epic Games tramite Fortnite. Intanto il battle-royale è nel pieno della Stagione 7 del Capitolo 2. Il suo nome è Invasione perché protagonisti principali sono gli alieni e loro gigantesche astronavi. Queste ultime sono spesso colme di segreti, tra cui armi leggendarie di grande potenza.