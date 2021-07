La skin di LeBron James potrebbe arrivare su Fortnite: ecco quando Il rumor proviene da HYPEX e Shiina, due dei data-miner più noti legati al battle-royale di Epic Games. Entrambi affermano che la skin di LeBron James sarà disponibile con il prossimo aggiornamento di Fortnite e farà parte di ICON, la serie di skin dedicata alle star. Di seguito tutti i dettagli.

A cura di Lorena Rao

Secondo gli ultimi rumor, la serie ICON di Fortnite presto ospiterà la skin di LeBron James. La notizia (non confermata) viene da HYPEX e Shiina, due dei data-miner più noti legati al battle-royale. Entrambi affermano che la skin di King James sarà disponibile con il prossimo aggiornamento. In particolare è HYPEX a suggerire ulteriori dettagli: si potranno guadagnare ricompense completando le missioni di King's Bling. Inoltre più missioni verranno portate a termine, più gli oggetti saranno ricoperti d'oro. Una volta completati tutti gli obiettivi si potrà sbloccare un cursore che permetterà di personalizzare la quantità di oro visibile sugli oggetti.

Come in molti hanno notato, l'arrivo di LeBron James su Fornite sarebbe da ricollegare all'uscita nei cinema americani di Space Jam: New Legends, seguito del celebre film del 1997 con i Looney Tunes e Micheal Jordan. Il nuovo film, previsto il prossimo 16 luglio negli USA, mentre in Italia il 23 settembre, ripropone lo scontro cartoonesco a tema basket, questa volta però facendo affidamento su LeBron James come protagonista.

Al momento la serie ICON di Fortnite conta star del mondo reale del calibro di Ninja, Lachlan, LazarBean, Major Lazer, Marshmello, TheGrefg, Travis Scott e Loserfruit. Tra i contenuti più recenti figura pure l'emote di Bella Poarch. Anche sul versante sport il battle-royale si è dimostrato aperto a nuove introduzioni. Nel caso delle skin è il caso di menzionare quella di Neymar Jr., inaugurata col Pass Battaglia della scorsa stagione, ma gli esempi da fare sono numerosi. In base a queste premesse, per quanto si tratti di un rumor privo di ufficialità, l'arrivo di LeBron James su Fortnite potrebbe essere più scontato del previsto.

Non resta dunque che attendere le prossime settimane per avere la conferma definitiva. Tra gli ultimi rumor sul battle-royale di Epic Games, bisogna menzionare anche la possibilità di nuovi crossover con personaggi tratti da manga e anime giapponesi. Attualmente Fortnite si trova nel pieno della Stagione 7, chiamata Invasione, i cui protagonisti principali sono gli alieni.