Goku, Naruto e Tanjiro: il prossimo crossover di Fortnite potrebbe coinvolgere anime e manga Secondo Twae, noto data-miner che studia i codici di Fortnite, Epic Games starebbe avviando un accordo con Shueisha, casa editrice giapponese che possiede Shonen Jump, celebre rivista di manga shonen che ospita Bleach, Demon Slayer, Dragon Ball, My Hero Academia, Naruto, One Piece e molto altro.

A cura di Lorena Rao

È ormai da un po' di tempo che i crossover ricoprono un ruolo centrale all'interno di Fortnite. Nei mesi scorsi il battle-royale di Epic Games ha visto l'introduzione di personaggi Marvel (l'ultimo è Loki), di protagonisti di Star Wars, di eroi tratti da videogiochi come Kratos di God of War e Master Chief di Halo. E questi sono solo alcuni esempi. In breve, Fortnite ha dato inizio a una fusione di universi che dona costante linfa al mondo di gioco.

Le ultime voci legate ai prossimi crossover vedono al centro i protagonisti di anime e manga giapponesi. Secondo Twae, noto data-miner che studia i codici del gioco, Epic Games starebbe avviando un accordo con Shueisha, casa editrice giapponese che possiede Shonen Jump, celebre rivista di manga shonen che ospita Bleach, Demon Slayer, Dragon Ball, My Hero Academia, Naruto, One Piece e molto altro. Questo farebbe presupporre una collaborazione per nuovi crossover all'interno di Fortnite. Tanjiro, Goku e Deku potrebbero dunque essere le future new entry dell'isola.

Il condizionale in questo caso è d'obbligo, perché quanto riportato sinora è un'ipotesi sorta da un'indiscrezione di un data-miner. Considerato tuttavia il ruolo centrale dei crossover in Fortnite, molto vari e differenti tra loro, non è impossibile pensare all'introduzione di personaggi tratti dagli anime e manga giapponesi. Anche perché, se si riprendono i sondaggi lanciati da Epic Games tra la sua utenza, è già possibile individuare il nome di Goku. Si prospetta dunque una nuova tendenza per il battle-royale, che però resta priva di ufficialità. Occorre quindi attendere prossime dichiarazioni da parte di Epic o Shueisha per avere conferma.

Leggi anche Così questa foto di formaggio ha incastrato uno spacciatore di droga

Con la Stagione 7 del Capitolo 2 chiamata Invasione, Fortnite ha mostrato una certa apertura al mondo delle serie animate, come dimostra la skin di Rick tratta dall'irriverente cartone di Rick & Morty. Del resto l'atmosfera della nuova stagione si basa sulla fantascienza, sugli alieni e sulla tecnologia. Una prova della cura con la quale vengono ricercati e proposti i crossover nel battle-royale.