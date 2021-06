Dopo Thanos, è la volta di Loki in Fortnite. Un arrivo prevedibile, considerata la messa in onda su Disney Plus della serie tv dedicata al dio imbroglione del pantheon norreno. Tuttavia, a differenza delle skin tradizionali, quella di Loki non sarà acquistabile nel Negozio del battle-royale, ma sarà accessibile a luglio solo per chi ha l'iscrizione a Forntite Crew. Si tratta del servizio in abbonamento mensile, lanciato da Epic Games lo scorso anno, che dà accesso al Pass Battaglia della Stagione in corso, a contenuti esclusivi e a 1000 V-Buck. Per iscriversi basta accedere al Negozio all'interno di Fortnite e spendere 1.850 V-buck. Questo è l'unico modo per potere giocare nei panni di Loki.

Con la Stagione 7, chiamata Invasione, Fortnite abbraccia nuove atmosfere di stampo fantascientifico, in netto contrasto con quelle primitive viste in Furia. Non a caso, protagonisti assoluti adesso sono gli alieni. Questi vagano tra i cieli della mappa con le loro astronavi, alcune delle quali sono in grado di rapire gli utenti e svolgere degli esperimenti. Per quanto possa sembrare terrificante, in realtà si tratta di un'occasione ghiotta per i giocatori e le giocatrici, perché solo in questo modo si possono ottenere armi leggendarie di grande potenza. Tra le nuove sperimentazioni viste in Fortnite, vi è anche la musica. Nella giornata di ieri si è concluso il concerto estivo della band inglese Easy Life: per l'occasione, è stata ricreata l'Isola O2, ispirata all'O2 Arena di Londra, ed è stata proposta un'esperienza psichedelica che unisce musica e videogioco. In Fortnite infine c'è stato spazio pure per il calcio, in pieno clima di Europei.

La Coppa Thanos, il concerto degli Easy Life, il campionato europeo e un arrivo importante come Loki in Fortnite Crew, dimostrano quanto il battle-royale di Epic Games sia ricco e vario di contenuti, in grado di stupire ogni volta non solo l'utenza ma anche semplici osservatori del fenomeno Fortnite.