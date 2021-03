Dopo una mattina passata offline per la preparazione dell'evento Crisi Zero, Fortnite torna disponibile con la nuova Stagione 6 del Capitolo 2, intitolata Furia. A presentarla è un'adrenalinica sequenza in computer grafica che vede l'agente Jones schierarsi contro la propria agenzia per il finale di Crisi Zero. Il trailer diventa occasione per ammirare i diversi crossover cinematografici e videoludici che nelle ultime settimane hanno arricchito il cast dei personaggi di Fornite: Terminator, Alien, Kratos di God of War sono solo alcune delle icone che compaiono nel video. Al suo termine, comincia l'annunciato evento single-player, che vede chi gioca seguire l'agente Jones – aiutato dalla Fondazione – per chiudere il Punto Zero e porre fine allo scambio di realtà che ha caratterizzato la stagione 5. Il gesto però causa un impulso che spazza via la tecnologia più avanzata presente sull'isola.

Le novità di Furia

Con l'inizio di Furia, il mondo di Fortnite appare stravolto, dominato dalla natura. Ecco come Epic Games descrive il nuovo setting della Stagione 6: "Inviolato dalla tecnologia moderna, un bioma primitivo si estende sull’isola: è il bioma Furia. Al suo centro si ergono la giungla e il villaggio che la circonda. All’ombra della giungla, la natura selvaggia ha invaso alcuni luoghi dell’isola, come Cascina Colossale e Sobborghi Scalcinati. Se ti avventurerai ai margini del bioma Furia, troverai le Giungle Guardiane, protette da forze misteriose".

Poiché la tecnologia è stata cancellata dall'isola, bisogna ricominciare da capo. Non ci sono più armi avanzate, a meno che non si trovino i Forzieri Bunker contenti armi leggendarie come il Lanciarazzi. Ma al di là della fortuna, adesso è necessario cacciare prede e trovare risorse utili per poter creare direttamente le proprie armi: dall'Arco Primordiale al Fucile Primordiale, fino alle armi classiche come il Revolver e altro ancora.

Il Pass Battaglia di Furia

È possibile acquistare il Pass Battaglia della Stagione 6 al costo di 950 V-Buck, per guadagnarne 1500 giocando. Il Pass presenta un pacchetto di diverse skin, tra cui, oltre l'agente Jones, si segnala la presenza di Lara Croft, nel duplice look classico degli anni 90/reboot del 2013. Confermata inoltre la presenza del calciatore brasiliano Neymar Jr, che presto entrerà a far parte del pacchetto. Le ipotesi nate in seguito al teaser pubblicato della giornata di ieri si sono quindi rivelate veritiere.