Fortnite e il calcio è un connubio ormai rodato e apprezzato, come dimostrato da altre iniziative precedenti. Tuttavia, la recente notizia che vede il coinvolgimento della star del calcio brasiliana Neymar dimostra come tale connubio stia diventando sempre più saldo. Entrando più nel dettaglio, nelle scorse ore Epic Games ha pubblicato un teaser legato alla nuova stagione 6 del capitolo 2, attesa il 16 marzo 2021. In questo teaser, si intravede in un riquadro una maglietta col numero 10 e il logo presente sul pallone durante i mondiali di calcio del 2014 che si sono tenuti in Brasile.

Il riferimento a Neymar risulta ancora più evidente dopo che il calciatore ha ritwittato il suddetto teaser usando l'emoji degli occhi stupiti. Come riportato dal sito Engadget, non si tratta di una conferma ma di un indizio interessante. Considerata pure l'attuale situazione dell'attaccante brasiliano, al momento statica a causa di un infortunio che lo tiene fermo da 7 mesi, è facile ipotizzare un suo impegno in iniziative esterne alle competizioni dirette, come ha invece segnalato il portale The Verge.

Se il prossimo 16 marzo l'arrivo di Neymar in Fortnite venisse confermato, bisogna capire come si legherà al finale di Crisi Zero, il grandioso evento dedicato all'Agente Jones che porterà alla conclusione della stagione 5 per dare inizio alla 6. Attorno a Crisi Zero ci sono tante aspettative. Non solo perché ogni iniziativa organizzata all'interno del battle royale ha un largo seguito (per esempio l'inizio della stagione 5 ha visto la partecipazione di 15 milioni di utenti), ma anche perché il finale di Crisi Zero rappresenta la prima esperienza single-player di Fortnite. Infatti, come riportato precedentemente sul proprio blog, Epic Games ha dichiarato di volere dare maggiore spazio alla componente narrativa, tramite una modalità a giocatore singolo e la realizzazione di diversi trailer di stampo cinematografico. L'obiettivo principale adesso è quello di arricchire e approfondire la storia del mondo di di Fortnite.