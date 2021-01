Da oggi il calcio entra in Fortnite. Epic Games, la casa di sviluppo dietro al popolare battle royale, ha infatti siglato un accordo con alcune delle più importanti squadre di calcio del mondo. Questo vuol dire che nel gioco saranno disponibili 23 set di skin con le maglie dei club più rinominati, sia in versione maschile che femminile. Tra le italiane, figurano quelle di Juventus, AC Milan, Inter e AS Roma. Ecco di seguito tutte le squadre che hanno aderito all'iniziativa di Fortnite:

Manchester City FC

Juventus

AC Milan

Inter Milan

AS Roma

Seattle Sounders FC

Atlanta United FC

Los Angeles FC

Santos FC

Wolverhampton Wanderers FC

West Ham United FC

Sevilla FC

Sporting CP

Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04

VFL Wolfsburg

Rangers FC

Celtic FC

Cerezo Osaka

Melbourne City FC

Sydney FC

Western Sydney Wanderers

EC Bahia

Come sbloccare le skin di Fortnite gratis

Tale iniziativa non riguarda solo l'arrivo di nuove skin. Fortnite ospiterà anche una nuova emote basata sull'iconica celebrazione dell'obiettivo del pugno aereo di Pelé. Sia le skin sopramenzionate che l'emote saranno disponibili nel Negozio del gioco a partire dal 23 gennaio, ma è possibile ottenerle in anticipo e gratis partecipando al torneo Fortnite "Coppa Pelè", previsto oggi 20 gennaio. Ma non è ancora tutto: vi è un altro torneo in arrivo, la "Faze City Cup", atteso per domani 21 gennaio, e che vede la diretta partecipazione di due giocatori esport di Faze, Nate Hill e Kyle "Mongraal" Jackson.

Epic Games sta anche introducendo una nuova sfida a tema calcistico nella Modalità Creativa di Fortnite. In essa, giocatrici e giocatori faranno parte di due squadre, ciascuna composta da massimo 4 membri, e dovranno sfidarsi in due round, cercando di mettere la palla nella rete avversaria. Il tutto, ovviamente, non usando i tradizionali calci, ma picconi, potenziamenti di velocità e molto altro. Tutti i dettagli sono disponibili sul blog ufficiale di Epic Games.

Non è la prima volta che il popolare battle royale guarda allo sport. Risale al 2018 la collaborazione con NFL, lega professionistica di football americano, che ha portato all'arrivo di alcune skin a tema. Tornando al calcio – e all'Italia soprattutto – pochi giorni fa si è tenuto il primo torneo esport di Fortnite organizzato da AS Roma Esports.