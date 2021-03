Mancano pochi giorni prima che la stagione 5 di Fortnite giunga al termine. La conferma arriva dalla stessa Epic Games che, tramite il recente post pubblicato sul proprio blog, ha annunciato un grande evento in arrivo nel battle royale che segnerà il passaggio alla stagione 6, la cui inaugurazione è prevista il prossimo 16 marzo. Tale evento sarà dedicato alla missione del noto Agente Jones, impegnato nel finale della Crisi Zero. L'aspetto più interessante di questa iniziativa è lo spazio riservato all'esperienza single-player. A tal proposito, Epic Games ha anticipato qualche dettaglio dell'evento: "Non temete, Crisi Zero è un'esperienza solitaria e potrete giocarci ogni volta che accedete per la prima volta durante la stagione. Volete guardare l'evento online? Condivideremo presto i dettagli su come seguire la prima mondiale con tutti, a cominciare dalla nostra storia cinematografica più ambiziosa!".

L'idea di proporre un passaggio di stagione promuovendo un'esperienza single-player può essere curiosa per un battle royale multiplayer. Tuttavia è evidente come questa volta l'interesse sia dare profondità narrativa al mondo di Fortnite. Una scelta ribadita dalla presenza di cinematiche di alta qualità, il cui scopo è proprio quello di delineare i progressi della storia del mondo di gioco.

Si aspetta una massiccia partecipazione per il finale di Crisi Zero. Per inaugurare l'arrivo della stagione 5, Fortnite ha ospitato un evento con antagonista l'imponente Galactus, entità cosmica tratta dal mondo dei fumetti Marvel. Il potere di Galactus ha seminato il caos nel mondo di Fortnite, portando nel celebre battle royale personaggi tratti da altri mondi immaginari, come il Mandaloriano e Baby Yoda di Star Wars, Kratos di God of War, Masterchief di Halo e molti altri e altre ancora. Ad oggi, si tratta dell'evento più grande mai visto nella storia di Fortnite, con oltre 15 milioni di giocatori e giocatrici connessi in simultanea. Numeri che superano persino quelli visti durante il concerto virtuale tenuto all'interno del battle royale da Travis Scott. È inevitabile quindi aspettarsi grandi cifre anche per l'attesa Crisi Zero dedicata all'Agente Jones.