Come previsto, da questa mattina Fortnite è down e lo resterà per qualche ora, come di consueto per il cambio di stagione del popolare Battle Royale di Epic Games. Oggi arriverà infatti la Stagione 6 di Fortnite, che prenderà il via non appena lo sviluppatore terminerà le modifiche tecniche necessarie per l'avvio del nuovo contenuto e che richiedono la messa offline dei server del gioco multigiocatore, che quindi risulterà irraggiungibile per buona parte della mattinata.

Non è possibile prevedere quando il gioco tornerà online: solitamente le modifiche richieste per l'avvio delle nuove stagioni richiedono qualche ora e spesso Fortnite torna a essere giocabile verso le 9 del mattino. Anche oggi, quindi, il Battle Royale dovrebbe risultare nuovamente giocabile a partire da quell'ora, quando la Stagione 6 sarà avviata con l'introduzione, delle altre cose, di una missione per giocatore singolo chiamata Crisi Zero. Si tratta di un evento finale che chiuderà definitivamente la Stagione 5 e inaugurerà il nuovo periodo del popolare videogioco.

Sugli altri contenuti in arrivo oggi con la nuova stagione ci sono poche informazioni, se non la già "annunciata" presenza del calciatore Neymar (scovato dai data miner all'interno del gioco sotto forma di nuova skin) e la prevista introduzione di personaggi come Batman e Ryu di Street Fighter. Con l'arrivo dell'aggiornamento, però, i data miner si sono già messi al lavoro pubblicando le anticipazioni scovate all'interno del codice di gioco. Tra queste figurano le skin di Lara Croft, nuove armi (con il ritorno del fucile a pompa) e molte skin tra cui tre misteriose. Per saperne di più dovremo attendere qualche ora, quando i server torneranno online. Nel frattempo ci si può preparare con il nuovo trailer della Stagione 6 di Fortnite, che sarà pubblicato alle 9 del mattino.