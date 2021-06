È tempo di Europei anche per Fortnite. Il battle-royale di Epic Games inaugura Fortnite UEFA Euro 2020 Cup, un torneo online di due giorni rivolto alla community di pro-player e amatoriali di Europa, Nord America (diviso in costa est e costa ovest), Brasile, Medio Oriente, Asia e Oceania. Il montepremi finale prevede una somma di 50.000 dollari. Entrando più nel dettaglio di Fortnite UEFA Euro 2020 Cup, le prime partite di qualifica permetteranno a 1500 utenti di avanzare alle fase 2 del torneo. In questo caso ci sarà un sistema di progressione a punti in base alle vittorie e alle eliminazioni accumulate.

Dopo la conclusione della seconda fase del torneo, verranno dati i premi messi in palio, a seconda della propria posizione in classica, che è divisa per regione. A prescindere, ottenendo 10 punti si potrà ricevere l'emoticon Winner's Cup; con 20 punti invece si avrà Kick it!, lo spray cosmetico da usare in-game. Sul blog ufficiale del battle-royale è possibile leggere nel dettaglio il regolamento di Fortnite UEFA Euro 2020 Cup.

A proposito di contenuti in-game a tema Europei, Epic Games ha messo a disposizione su Fortnite un pacchetto premium di skin dedicato a due grandi calciatori: il capitano della nazionale inglese Harry Kane e il centrocampista tedesco Marco Reus. Non a caso il nome del pacchetto è Kane & Reus Bundle. Le skin dei due calciatori, che entrano a far parte della serie ICON di Fortnite, sono disponibili anche singolarmente nel Negozio di gioco.

Quello tra Fortnite e il calcio è un rapporto molto saldo. Già lo scorso gennaio il battle-royale ha ospitato le skin dei più importanti club, come Juventus, Milan, Inter e AS Roma. In seguito, con l'arrivo a marzo 2021 della Stagione 6, è stata la volta della skin di Neymar Jr. contenuta nel Pass Battaglia. Adesso è la volta di Fortnite UEFA Euro 2020 Cup, poco dopo l'inaugurazione di Invasione, la nuova (e futuristica) Stagione 7 del Capitolo 2.