Gli ABBA hanno aperto un profilo su TikTok: il primo video è un tuffo nel passato Gli ABBA sono sbarcati ufficialmente su TikTok con un canale ufficiale e, soprattutto, con il loro intero catalogo musicale che ora è a disposizione di tutti i creator: in 12 ore il primo video ha generato oltre 21 milioni di visualizzazioni.

A cura di Marco Paretti

Dopo mesi in cui le loro canzoni sono state al centro di innumerevoli trend, balletti e idee creative di vario genere, gli ABBA sono sbarcati ufficialmente su TikTok con un canale ufficiale e, soprattutto, con il loro intero catalogo musicale che ora è a disposizione di tutti i creator. Aperto poche ore fa, il profilo ufficiale del gruppo composto da Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid ha pubblicato un video in cui uno dei componenti suona al pianoforte Dancing Queen, una delle loro canzoni più conosciute al mondo e sulla piattaforma, che nelle ultime settimane ha accolto numerosi video realizzati sulle note di questo brano.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid, che attraverso TikTok offriranno la loro incredibile musica ai fan vecchi e nuovi di tutto il mondo” ha commentato Paul Hourican, Head of Music Operations di TikTok. “La loro capacità di creare testi unici si traduce in uno dei cataloghi musicali più riconoscibili mai creati, che va oltre le generazioni ispirando da decenni appassionati di musica di tutte le età". Un elemento che TikTok ha già dimostrato benissimo: ad aver creato migliaia di video sulle note degli ABBA non sono stati solamente gli utenti più attempati, ma anche e soprattutto i giovanissimi che hanno fatto loro le leggendarie canzoni del quartetto.

Che gli ABBA siano un gruppo senza tempo lo dimostrano proprio TikTok e la sua enorme community, che ha già accolto l'arrivo del profilo ufficiale con calore: in 12 ore il video ha generato oltre 21 milioni di visualizzazioni. A raggiungere la piattaforma però non sono solamente i componenti del gruppo ma anche la loro musica: da oggi i brani degli ABBA sono disponibili per tutti i creator accompagnati da una nuova challenge #ABBA. Una sfida il cui successo è scontato: quest'anno la #DancingQueenChallenge ha raggiunto oltre 160 milioni di visualizzazioni e altri brani del gruppo, come “Slipping Through my Fingers” e “Chiquitita”, hanno generato innumeravoli trend e milioni di creazioni e visualizzazioni in tutto il mondo.