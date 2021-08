I Me contro Te hanno svelato il volto del Signor S, il cattivo dei loro video e film L’uscita in sala del secondo film dei Me contro Te, “Il mistero della scuola incantata”, ha svelato l’identità di un personaggio estremamente importante per i video dei due youtuber: il Signor S, il cattivo delle loro storie di cui finalmente ora conosciamo il volto.

A cura di Marco Paretti

Se c'è una cosa certa di YouTube, è che i Me contro Te rappresentano uno dei fenomeni più grandi degli ultimi anni. Con numeri in continua crescita e ben due film in sala (il secondo, "Il mistero della scuola incantata", è appena arrivato al cinema), ormai il simpatico duo di youtuber sta per superare anche Favij in quanto a iscritti al canale. Un successo che passa dalla capacità di dialogare e instaurare un rapporto anche e soprattutto con un pubblico di giovanissimi attraverso i loro video e, appunto, i film. Uno degli elementi più misteriosi dei Me contro Te, però, è la figura del Signor S: è il "cattivo" presente sia nei video che nei film e che spesso interagisce con loro attraverso lettere e sfide. Ora finalmente conosciamo il suo volto.

È proprio l'ultima pellicola a svelare l'identità del Signor S, poi apparso anche in un video pubblicato dai Me contro Te su YouTube. Si tratta di una figura piccola e bassa, con capelli a scodella e un trucco molto pesante che gli rende la pelle quasi metallica. L'attore che lo interpreta nel film è Pierpaolo Zizzi. Nel film il personaggio canta la canzone "Noi no", ora apparsa su YouTube come videoclip ufficiale. Il tema della canzone è il rifiuto dell'essere uguale a tutti gli altri: "Noi non saremo mai come voi/Penso solo a me stesso e tu dovresti fare lo stesso".

"Il Signor S è la rappresentazione di quelle paure che non ci abbandonano mai e che quindi sono sempre dietro l’angolo, che ritornano quando non ce l’aspettiamo e che noi però cerchiamo, nei nostri film e nella nostra vita, di sconfiggere" hanno commentato gli youtuber, che nel corso degli scorsi anni avevano spiegato di non sapere ancora chi fosse la sua reale identità e di essere anche loro alla ricerca del cattivo. "Tutti per strada ci chiedono chi sia il Signor S: ci immaginano sempre in giro con i nostri cani e con il Signor S che ci insegue" raccontavano. Qualcuno pensava si trattasse del manager Gigi o Serena, la sorella di Sofì, ma ora sappiamo chi è davvero il Signor S.