Il nuovo personaggio di Fortnite è un influencer virtuale L’ultimo arrivo su Fortnite non è uno sportivo, un supereroe o un musicista, ma un influencer virtuale chiamato Janky. La sua skin è disponibile nel negozio virtuale del gioco ed è la seconda appartenente a un creator digitale ad essere inserita nel popolare Battle Royale.

A cura di Marco Paretti

Una delle ultime aggiunte di Fortnite non è un supereroe o un personaggio dello spettacolo, ma un influencer virtuale chiamato Janky. La sua skin, disponibile da oggi all'interno del negozio virtuale del videogioco, riprende le forme digitali della personalità online seguita da quasi un milione di persone, che sui suoi profili social si mostra appunto sotto forma di avatar virtuale nascondendo quindi il suo vero volto. Non è una novità: su Fortnite era già arrivato un influencer virtuale chiamato Guggimon e rappresentato da un coniglio. Nel caso di Janky, invece, il personaggio richiama le forme di un gatto.

In entrambi i casi, gli influencer sono il prodotto di un'azienda chiamata Superplastic e già responsabile di un noto caso di personalità virtuali: in passato ha lavorato sul look dei Gorillaz, il gruppo musicale che da sempre si "nasconde" dietro ad avatar virtuali. Il concetto degli influencer è lo stesso: al posto di mostrarsi attraverso fotografie e video reali su social come Instagram, queste figure utilizzano un modello tridimensionale a cui vengono fatte assumere diverse pose in differenti ambienti, che possono essere reali o virtuali. Per qualcuno può sembrare paradossale, eppure il successo di questi creator è enorme e spesso supera diversi milioni di follower.

L'inclusione di queste figure all'interno di Fortnite non è altro che la conferma di questo successo e dell'interesse da parte degli sviluppatori di Epic Games di ampliare il metaverso del gioco con varie personalità. È stato così con supereroi, sportivi e musicisti, sempre più protagonisti di elementi grafici o di interi progetti (e concerti) all'interno di Fortnite. Nel caso degli influencer virtuali il salto è peraltro prevedibile, anche perché nel corso degli ultimi anni questi creator sono riusciti a finire al centro di video musicali, presentazioni di prodotti e persino campagne pubblicitarie dal vivo attraverso l'utilizzo di schermi pubblici.