Il primo tiktok di Khaby Lame era una guida all’uso del gel anti Covid

A cura di Lorenzo Longhitano

Oggi Khaby Lame è una delle personalità online più conosciute al mondo: quasi 120 milioni di persone lo seguono su TikTok, che a sua volta è una delle piattaforme social con il più alto tasso di crescita del pianeta. Fino a pochi mesi fa però il 21enne di Chivasso non aveva un particolare seguito, anzi: cercava a fatica di conquistarsi un seguito fedele di fan che sorridessero ai suoi sketch sulla piattaforma. Delle sue origini, della sua storia e del suo percorso sui social il ragazzo ha parlato a lungo anche a Fanpage.it, ma il suo primo tiktok è ben diverso da quelli che l'hanno reso famoso nei mesi successivi ed evidenzia il percorso fatto nel corso della sua breve ma fulminante carriera.

Il primo tiktok all'inizio della pandemia

Come ha raccontato lo stesso Khaby Lame in una delle interviste che ha rilasciato nei mesi scorsi, il suo debutto su TikTok è avvenuto in modo casuale e principalmente a causa della pandemia di Covid-19 che lo aveva costretto a casa dal lavoro insieme a milioni di altre persone. Dopo una breve esperienza su YouTube il ragazzo ha iniziato a pubblicare sketch anche su TikTok cercando di adeguarsi al linguaggio della piattaforma che allora era ancora focalizzato prevalentemente su balli, lip-sync coreografie. Il risultato è nel primo video pubblicato da Khaby, il 15 marzo 2000: una sorta di guida all'utilizzo del gel igienizzante per le mani realizzata a tempo di musica.

Come molti tiktok, la formula è semplice e in questo caso mostra semplicemente Khaby utilizzare un flacone di gel in tre passi seguendo il tempo della musica di sottofondo — ovvero Woah di Krypto9095 e. D3Mstreet, che non a caso ai tempi era legata a un ballo in tendenza sulla piattaforma. Prima di trovare la formula che l'ha reso famoso, Khaby Lame ha insomma passato i primi mesi su TikTok a sperimentare con diverse tipologie di video, sempre però con l'intento di strappare una risata agli spettatori. A marzo — un anno dopo la sua iscrizione alla piattaforma — era riuscito ad ammassare il primo milione di follower, ma la crescita esponenziale del suo profilo era appena iniziata: da quel giorno in meno della metà del tempo ha conquistato più di 100 milioni di altri utenti e si avvia a diventare il tiktoker più seguito al mondo.