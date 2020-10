Oggi Instagram festeggia 10 anni di vita. Era il 6 ottobre 2010 quando l'app è comparsa per la prima volta sull'App Store di iOS (su Android sarebbe arrivata solo più in là), e gli sviluppatori non sembrano essersi dimenticati della ricorrenza. A partire dalla giornata di oggi infatti sta arrivando all'interno dell'app una curiosa funzionalità che permette di modificare l'icona dell'app trasformandola in quella originale ideata proprio con la nascita di Instagram e sostituita con l'attuale nel 2016.

Come cambiare l'icona principale di Instagram

L'opzione non è visibile normalmente tra le impostazioni dell'app: si tratta di fatto di un'easter egg, una funzionalità segreta, nascosta dagli sviluppatori nel software e accessibile attraverso un piccolo trucco. Per trovare il selettore per l'icona principale di Instagram basta partire dalle Impostazioni e poi, anziché scandagliare la lista verso il basso, far scorrere il dito sullo schermo nella direzione opposta, come per aggiornare il feed notizie: la pagina cambia aspetto e rivela una lista di nuove icone che si possono sostituire a quella standard di Instagram.

Le icone di Instagram a disposizione

Tra le immagini messe a disposizione dagli sviluppatori figurano numerose varianti del logo attuale: da versioni in bianco e nero a icone dorate con gradienti modificati o arcobaleno Pride. Ad attirare l'attenzione dei fan di Instagram della prima ora saranno probabilmente altre quattro icone: due delle immagini raffigurano una riproduzione della Polaroid con la quale l'app è diventata famosa prima del 2016; una è l'icona originale che ha accompagnato il lancio dell'app prima di essere sostituita pochi mesi dopo; l'ultima è l'immagine che gli sviluppatori avevano assegnato al software quando era ancora in fase di sviluppo, e che quindi non è mai stata utilizzata negli store digitali.

Il tempo limite

Scegliere una qualunque di queste immagini all'interno del menù di selezione sostituirà l'icona di Instagram con quella appena scelta, ma la modifica non durerà per sempre. Come anticipato dagli stessi sviluppatori, la novità è semplicemente un modo per festeggiare il compleanno della piattaforma e i suoi effetti dureranno solamente per il mese di ottobre.