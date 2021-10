Instagram ti manderà una notifica quando non funziona (per non farti andare su Twitter) Instagram sta testando una nuova notifica che informerà tutti gli account di eventuali intoppi tecnici, provando anche a spiegarne le cause. Oltre a questo, il social punta anche a inviare una notifica anche nel momento in cui la problematica viene risolta.

A cura di Marco Paretti

Quella appena passata non è stata di certo una bella settimana per Mark Zuckerberg. Tra problemi tecnici e di immagine pubblica, i prodotti di Facebook stanno attraversando un nuovo periodo di grande crisi. Tra questi, Instagram è quello che sembra aver innervosito di più gli utenti a causa dei molteplici problemi tecnici che lo hanno colpito in queste settimane, spingendo molti utenti a rivolgersi a twitter per lamentarsi delle interruzioni. Per questo motivo l'app sta testando una nuova notifica che informerà tutti gli account di eventuali intoppi tecnici, provando anche a spiegarne le cause.

"Non invieremo una notifica per ogni problematica, ma quando vediamo che le persone sono confuse e cercano risposte, valuteremo se qualcosa di questo tipo può rendere più chiare le cose" ha spiegato l'azienda. Insomma, piuttosto che vedere migliaia di tweet infuocati, l'azienda pensa sia meglio comunicare direttamente con gli utenti. L'elemento interessante è che Instagram punta a inviare una notifica anche nel momento in cui la problematica viene risolta e il social torna quindi a essere utilizzabile.

Attualmente il social network sta testando questa funzione negli Stati Uniti, ma potrebbe espanderla a più paesi nel corso dei prossimi mesi. Già per l'intoppo tecnico di questa settimana anche in Italia l'app aveva mostrato una notifica che segnalava la ripresa delle funzioni del social. Si tratta di una funzione utile in questi momenti di down, quando gli utenti iniziano a chiedersi se il social network non funziona solo a loro o se si tratta di una problematica diffusa, come nel caso di quella che ha colpito la piattaforma nel corso degli ultimi giorni. Tutto, però, dipenderà dalla tempestività della notifica: passati pochi minuti, Twitter sarà già pieno di messaggi con hashtag #Instagramdown. A quel punto la notifica servirà a poco.