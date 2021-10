WhatsApp, Facebook e Instagram non funzionano in tutto il mondo Instagram, WhatsApp e Facebook non funzionano: per i social network di Mark Zuckerberg ci sono ancora problemi tecnici che in Italia e nel mondo stanno impedendo agli utenti di utilizzare i servizi. Si tratta del malfunzionamento più esteso degli ultimi mesi, che sottolinea come sul colosso fondato da Mark Zuckerberg si basino comunicazioni tra privati e aziende in tutto il mondo.

A cura di Marco Paretti

I social network di Mark Zuckerberg tornano a non funzionare. Anche oggi l'impero social di Facebook è stato scosso da problemi che hanno lasciato gli utenti impossibilitati a utilizzare i relativi servizi. La messaggistica istantanea di WhatsApp, il social fotografico Instagram e la piattaforma principale Facebook stanno tutti dando problemi in Italia e nel resto del mondo, rendendo impossibile agli utenti il loro utilizzo.

In Italia il problema pare essere molto sentito: il portale Downdetector sta riportando numerosi malfunzionamenti da parte degli utenti riguardanti Facebook, Instagram e WhatsApp con quasi 25.000 segnalazioni arrivate in pochi minuti. Anche all'estero le problematiche tecniche delle tre piattaforme di Mark Zuckerberg sembrano aver colpito l'intera utenza, rendendo impossibile utilizzare gli strumenti di condivisione in tutto il mondo.

Le segnalazioni di WhatsApp Down

Come sempre accade in queste circostanze, in pochi minuti gli hashtag #instagramdown, #whatsappdown e #facebookdown sono diventati trending topic su Twitter, dove gli utenti stanno segnalando le molte problematiche che stanno prendendo impossibile utilizzare i tre social. I social risultano completamente irraggiungibili sia da desktop che da app e non riescono a caricare nessuna pagina dei portali. Da parte dell'azienda non è stato comunicato il motivo del down, ma è molto probabilmente dovuto a un errore tecnico forse causato dal processo di unificazione delle tre piattaforme sotto un'unica infrastruttura. Da quando è stato annunciato, infatti, i prodotti di Zuckerberg hanno attraversato numerosi periodi di difficoltà tecniche.

Facebook: "Stiamo lavorando sul problema"

Per il momento il gruppo che gestisce Facebook, Instagram e WhatsApp non sta fornendo particolari indicazioni sui problemi che stanno coinvolgendo i servizi erogati. Sui canali social dei singoli prodotti del gruppo campeggiano aggiornamenti laconici che invitano ad avere pazienza e attendere la soluzione dei problemi. Sul profilo Twitter di WhatsApp, ad esempio, il messaggio recita: "Siamo al corrente del fatto che alcuni utenti stanno avendo problemi con WhatsApp. Stiamo lavorando per far tornare la situazione alla normalità e vi aggiorneremo qui non appena ci sarà possibile. Grazie della vostra pazienza!".

Comunicazioni paralizzate

I problemi di oggi, sottolineano ormai parecchi osservatori, rendono evidente quanto il gruppo Facebook detenga ormai un monopolio di fatto non solo nel campo dei social network ma anche delle comunicazioni via messaggistica istantanea. Sono migliaia gli esercizi commerciali e le aziende in tutto il mondo che — a causa dei problemi di questi minuti — sono stati costretti a interrompere il loro lavoro o la loro attività promozionale. Lo stesso impatto che il gruppo si fa vanto di avere in positivo nel mettere in comunicazione miliardi di persone nel mondo lo ha anche in negativo quando le cose non funzionano — che si tratti di un malfunzionamento o di politiche di moderazione dei contenuti.