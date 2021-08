Instagram vuole mettere i Mi piace nelle storie Instagram potrebbe integrare i Mi piace anche nelle storie. Lo ha svelato uno sviluppatore su Twitter, dove è stato pubblicato un filmato della nuova funzione ancora in fase di test. Il funzionamento sembra essere simile a quello dei Mi piace delle dirette, dove tap ripetuti comportano l’invio di più cuoricini.

A cura di Marco Paretti

I Mi piace potrebbero arrivare anche nelle storie di Instagram e potrebbero essere "infiniti". A segnalarlo è lo sviluppatore Alessandro Paluzzi su Twitter, dove ha pubblicato il video della funzione evidentemente in fase di test limitato all'interno della piattaforma. Nel filmato si vede il nuovo pulsante posizionato a destra rispetto campo dove inserire un commento alla storia e che può essere selezionato un numero indefinito di volte. In breve, il funzionamento sembra essere simile a quello dei Mi piace delle dirette, dove tap ripetuti comportano l'invio di più cuoricini.

In questo caso il pulsante a forma di cuore, oltre a un'animazione per ogni tap, mostra il conteggio del numero totale di Mi piace inviati a quella determinata storia. La modifica è ancora in fase di test e non è detto che arrivi effettivamente sulla piattaforma diventando disponibile per tutti gli utenti. Visto il recente approccio di Instagram, però, è possibile che questo rilascio non sia poi così lontano: i Mi piace alle storie potrebbero diventare un nuovo strumento dell'algoritmo di Instagram per valutare la qualità di una storia e l'interesse degli utenti nei suoi confronti.

In un recente post pubblicato sul blog ufficiale della piattaforma, il capo Adam Mosseri ha spiegato che diversi elementi sono cruciali per consentire all'algoritmo di mostrare contenuti in linea con gli interessi degli utenti: dalle informazioni su un post alla persona che lo ha pubblicato, passando per l'attività dell'utente e la cronologia delle interazioni con qualcun altro. I Mi piace nelle storie potrebbero unirsi a questi elementi cruciali per aiutare l'algoritmo a comprendere quali sono i contenuti più rilevanti per i singoli utenti, offrendo agli spettatori la possibilità di indicare l'interesse in una determinata storia senza la necessità di commentare o inviare una reazione.